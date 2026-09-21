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Утверждены итоги выборов в Заксобрание Псковской области по партийным спискам

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Итоги выборов в Законодательное Собрание по партийным спискам утвердила Избирательная комиссия Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме. 

Как сообщалось ранее, «Единая Россия» набрала 53,69% голосов – 141 837. На втором месте находится КПРФ с 13,38% (35 361 голос), на третьем – ЛДПР с 10,39% (27 448 голосов).

Далее идут «Новые люди» с 8,40% (22 200 голосов), «Справедливая Россия» с 6,08% (16 070 голосов), Партия пенсионеров с 3,72% (9 822 голоса), «Коммунисты России» с 1,50% (3 956 голосов) и «Родина» с 0,99% (2 620 голосов).

Таким образом, в региональный парламент прошли пять партий, преодолевшие 5-процентный барьер. 

Выборы в Законодательное Собрание Псковской области вновь были организованы по смешанной системе (одномандатным округам и партийным спискам). Собрание будет сформировано из 26 депутатов. 13 из них избираются в одномандатных избирательных округах и 13 – по спискам политических партий.

На 26 депутатских мандатов в Законодательном Собрании Псковской области претендовали 437 человек. 

 
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