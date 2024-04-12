Политика

Псковская область подала заявку на проведение ДЭГ на очередных выборах

Псковская область подала заявку в Центральную избирательную комиссию РФ на проведение дистанционного электронного голосования в Единый день голосования-2024. Об этом сообщает Telegram-канал ЦИК.

Всего заявки на проведение ДЭГ в ЕДГ-2024 поступили из 23 регионов, в их числе Республики Алтай, Карелия, Коми, Чеченская Республика, Чувашская республики, Алтайский, Камчатский, Пермский и Приморский край, Архангельская, Вологодская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Псковская, Свердловская, Томская, Челябинская и Ярославская области, Севастополь и Ненецкий автономный округ. Кроме того, предполагается проведение ДЭГ на региональной платформе в Москве.

В зоне возможного проведения ДЭГ, помимо Москвы, проживают около 10 миллионов избирателей.

Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, ЦИК России примет решение о согласовании проведения ДЭГ не позднее июня.