«Гонки по вертикали»: эхо бензинового кризиса, полтора месяца до ЕДГ и контрагитация по-коммунистически

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Темы этого выпуска:

Бензиновый кризис — всё? Но не вернется ли, и каковы его последствия на политические процессы?

Но не вернется ли, и каковы его последствия на политические процессы? Полтора месяца до выборов. Партии работают над ошибками и устраняют указанные облизбиркомом недостатки в документах. Псковские эсеры, видимо, не испытывая недостатка в финансах (возможно, благодаря состоятельному депутату Госдумы Алексею Чепе) заваливают область АПМ. А псковская яблочница Яна Иванова получает удостоверение кандидата в Москве из рук председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

Партии работают над ошибками и устраняют указанные облизбиркомом недостатки в документах. Псковские эсеры, видимо, не испытывая недостатка в финансах (возможно, благодаря состоятельному депутату Госдумы Алексею Чепе) заваливают область АПМ. А псковская яблочница Яна Иванова получает удостоверение кандидата в Москве из рук председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Красная контрагитация. Коммунисты Псковской области на грани фола прошлись по единороссам и попытались доказать: патриот патриоту — не ровня.

По традиции стартуем с темы топливного кризиса. Весь июль эта тема находилась в центре внимания — не только «Гонок по вертикали» и в целом СМИ, но всех — граждан, власти, политологов, социологов и т.д. Неоднократно мы задавались вопросами: что дальше, как дефицит топлива на заправках повлияет на общественные настроения, процессы в политике, рейтинги власти, ход выборов — и в целом, как долго всё это продлится. И вот накануне губернатор Михаил Ведерников в своем видеобращении осторожно обнадежил в том смысле, что острая фаза кризиса позади, и тему, видимо, можно считать исчерпанной.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: Сегодня с хорошими новостями. 95-й бензин поступил во все муниципалитеты. На отдельных АЗС он еще может отсутствовать, но заправиться теперь можно в каждом районе. На этом этапе можно сказать, что наиболее острая фаза кризиса позади… В целом рассчитываю, что на этом тема исчерпана.

Хорошо, если так, мы будем на это рассчитывать, но, с другой стороны, в наше-то неспокойное время ни в чем нельзя быть уверенным до конца и ко всему надо быть готовым. Многие аналитики считают, что кризис может вернуться и перейти в перманентную фазу волн. Не так, что топливо раз и исчезнет, а в ближайшее время дефицит будет носить спорадический характер. Скажем, раз или два в месяц будут перебои с поставками: атаки-то на НПЗ продолжаются. И здесь следует отметить, что губернатор говорит о преодолении острой фазы и разрешении бензинового кризиса очень аккуратно. В любом случае на данный момент фиксируем: острая фаза кризиса завершилась. Да, власть понесла репутационные потери, но всё это не привело к серьезному, даже катастрофическому падению рейтингов. Как мы и прогнозировали, на электоральный потенциал партии происходящее значительно не повлияло. В первую очередь, из-за кратковременности этого явления, а в общественных настроениях в России всегда присутствует инертность. Во-вторых, как мы не раз отмечали, для серьезного подрыва позиций власти нужен организованный протест. А в нынешних российских внутриполитических условиях он просто невозможен — в силу жесткого административного и силового контроля в стране. Аккумулировать протест, если там действительно было что организовывать, теперь просто некому. К тому же сохраняется административный ресурс, контроль над избирательными процессами и возможность мобилизации властью лояльного ей электората. Мы уже писали, что на выборах сейчас главное - не сагитировать электорат, а мобилизовать его. Самые высокие мобилизационные возможности как раз у «Единой России», и лояльный ей электорат никуда в сентябре не денется. Между тем, до выборов депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области остается полтора месяца, и кампания постепенно набирает ход. Сейчас подходит к завершению не самый заметный для сторонних наблюдателей, но при этом очень важный для партий и кандидатов этап - регистрации. И мы отмечаем, что у псковских региональных отделений ряда партий, таких как КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Партия пенсионеров», избиркомом были выявлены недостатки в представленных документах. С одной стороны, удивительно. Сколько лет участвуют в выборах, казалось бы, с таким опытом могли бы так готовить бумаги, чтоб всё проходило без сучка и задоринки. Но опять что-то там напутали, чего-то не указали, не придали значения как бы мелочам.

- Самое главное в нашей работе - мелочи. Или - мелочей в нашей работе нет. Правильно? (из фильма «Криминальный талант»)

Но в любом случае выявленные недостатки, как я понимаю, не смертельны для партий – всем им дается время для «работы над ошибками». Так что, списывать никого со счетов на этом основании не стоит – почти наверняка названия всех этих партий увидим в бюллетене. Между тем в особой зоне находится «Яблоко». Напомню, одна из основных предвыборных интриг – допустят ли яблочников до выборов. С одной стороны, власть заинтересована в конкурентной кампании, по итогам которой можно было бы говорить о высокой степени легитимности избирательного процесса. Дескать, смотрите — все участвовали, избиратель имел возможность голосовать за любую из партий, в том числе оппонирующую власти по основным вопросам актуальной повестки. Но она получила на выборах ничтожно малый процент голосов. Как вывод, чего ж особо считаться с мнением такой партии?!

- Кто ты такой? (из фильма «Золотой теленок»)

С другой стороны, «Яблоко» является тем еще раздражителем для власти, выступает с особой позицией по вопросу специальной военной операции, и как, заявляют сами яблочники – например, недавно приезжавшие в Псков для выступления в суде в рамках громкого процесса — в качестве свидетелей со стороны защиты своего однопартийца Льва Шлосберга*, председатель партии Николай Рыбаков и ее основатель Григорий Явлинский, их позиция находит поддержку у значительного числа сограждан. Впрочем, официальная социология это утверждение не подтверждает. А эксперты придерживаются мнения, что рейтинг «Яблока» низкий, в том числе и потому, что многие избиратели не верят в перспективы этой политической организации дойти до финиша кампании. Тем не менее Центральная избирательная комиссия на прошлой неделе завершила процесс регистрации федеральных партийных списков - допустила все выдвинувшиеся партии, в том числе утвердила и список «Яблока». И, кстати, в Москве удостоверение зарегистрированного кандидата из рук главы Центризбиркома Эллы Памфиловой получила заместитель председателя псковского «Яблока», третий номер федерального списка партии Яна Иванова. При этом в некоторых регионах яблочникам блокируют дорогу на выборы. Как отмечает «Независимая газета», самыми перспективными регионами для «Яблока» на выборах в Заксобрания этого года считались Санкт-Петербург, Карелия и Псковская область. Два субъекта Федерации из этого списка – Петербург и Карелия - выпали (там регистрация и утверждение списков прошли раньше), очередь за третьим – так прямо и пишет внимательно следящая за российской политикой НГ. Как бы то ни было, мы продолжим наблюдать за развитием событий. Ну а потеря в кандидатских рядах произошла совсем не там, где можно было ее ожидать. Из списка кандидатов от «Единой России» на выборах в областное Заксобрание исключили действующего депутата Ирину Толмачеву. Основанием стало ее собственное заявление. Но, по информации ПЛН, сейчас проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности на предприятии, которое она до недавнего времени возглавляла. До снятия с выборов Ирина Толмачева возглавляла региональную группу №7 и имела шансы пролонгировать депутатские полномочия. Теперь такая возможность нежданно-негаданно появляется у председателя гдовского окружного собрания, небезызвестной Ольги Галаховой, известной по работе в качестве редактора местной районки и изначально занимавшей второе, заведомо непроходное место в той самой группе №7. Что касается седьмого одномандатного округа, то там тоже много интересного – начиная с того, что по количеству выдвинутых кандидатов это один из лидеров – 8 человек, больше нет нигде. Среди них - экс-доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах Андрей Ключко от «Единой России», экс-координатор ЛДПР в Псковской области Артем Васильев, действующие руководители реготделений партий – участник губернаторских кампаний Игорь Романов из «Новых людей» и Павел Бикташев из «Родины». Еще фермер Александр Конашенков от «Яблока», воспитатель детсада Дарья Кучугурина (Партия пенсионеров). Плюс ранее баллотировавшийся от «Яблока», а теперь представляющий КПРФ Иван Гориславский и ранее представлявший КПРФ, экс-секретарь обкома, бывший руководитель общественной организации «Дети войны» Александр Ножка – теперь он идет от «Справедливой России».

- Просто голова идет кругом от этих провинциалов (из фильма «Курьер»)

В ближайшие дни обязательно вернемся к теме одномандатных округов в статье на ПЛН, ну а сейчас — раз уж вспомнили про «Детей войны» отметим, что псковские коммунисты избрали нового председателя — сменщиком Александра Ножки стал пыталовский партиец Юрий Песенко. Веселости этому событию добавили сами коммунисты: в информационном сообщении об избрании нового руководителя его фамилию упорно писали с лишней буквой Й на конце – не Песенко, а Песенкой. Потом где-то исправили, где-то оставили так.

- И так сойдет! (из мультфильма «Вовка в тридевятом царстве»)

А если говорить серьезно, то на минувшей неделе мы наблюдали эдакое возвращение в прошлое. С одной стороны, на набережной Великой в Пскове проходил фестиваль «Псковские каникулы» - реставрация позднего Советского Союза, 60-х-70-х годов, по которым многие испытывают ностальгию.

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С другой стороны, псковские коммунисты снова вернулись в 1990-е. И тут наблюдаем те же нарративы, что и тридцать лет назад — из серии «Банду Ельцина под суд». В августовском выпуске печатного издания, учредителем которого является областное отделение КПРФ, на 1-й странице опубликовали уж такую контрагитацию против партии власти, что мама не горюй, на грани фола. Отмечая, что единороссы выступают с патриотическими лозунгами, в газете КПРФ тут же обвиняют оппонентов «в обмане избирателей» и продолжении того же курса, что был и у их «предшественников из Демократической партии России, «Нашего дома – России» и т. д., породивших махровых преступников и откровенных предателей нашего государства, таких как Козырев**, Березовский, Чубайс» - конец цитаты. Если честно, я уж полагал, что в наше время всевозможных ограничений на выборах такая контрагитация и агитация в СМИ под запретом в предвыборный период, но видимо, раз коммунисты смело такое публикуют — значит, оценивают риски. И еще интересно, что из этого тезиса про «патриотические лозунги, под которыми готов подписаться любой здравомыслящий человек», становится понятно, что в КПРФ понимают опасность тех явлений, которые ПЛН анализировала не так давно в статье «Битва за второе место» в рамках проекта «Политкухня».

Напомню, мы писали о том, что идеологические платформы большинства парламентских партий малоотличимы: у всех присутствует общий набор державно-патриотическо-православных ценностей, неприятие западного мира и убежденность в том, что Россия – уникальное государство-цивилизация со своей великой миссией и особым путем. Произошла идеологическая, точнее — лозунговая межпартийная диффузия. В результате в представлении избирателей нынешний думский партийный расклад превратился гомогенную массу. В этих условиях остро встала проблема самоидентификации. Выделиться на общем фоне, сохранить пусть и мнимую оппозиционность становится все сложнее — и коммунисты в этой ситуации начали терять позиции. Им важно доказать, в том числе на выборах-2026, что они - патриоты, но не такие, как единороссы. Понимание задачи — правильное, но способ выбран достаточно странный — вспоминать Березовского, Чубайса и прочих и пытаться связать с ними нынешнюю партию власти. То есть зюгановцы снова пошли старым путем. Получится ли добиться результата — покажет время.

Наверняка в КПРФ осознают проблему. Да и как ее не замечать, если избиратель не понимает, в чем идеологическом плане разница между партией власти, коммунистами, либерал-демократами, эсерами, которые, кстати, в Пскове, очевидно, впервые за долгое время не испытывая недостатка в финансах (возможно, благодаря состоятельному депутату Госдумы Алексею Чепе, который баллотируется в Госдуму в составе территориальной группы, в состав которой входит и Псковская область) забрасывают регион АПМ. Особую опасность на этих выборах для коммунистов представляют, на наш взгляд, именно эсеры. В последние годы, пока региональным отделением СР руководил Олег Брячак, ни особых вливаний в партию, ни битв с оппонентами не было. Да, лидер псковских справедливороссов, бывало, критиковал первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко и подпускал шпилек в его адрес, но системной борьбы с коммунистами не велось.

Сейчас же за выборы в Псковской области, по нашей информации, в партии отвечает замруководителя фракции в Госдуме Алексей Чепа, ресурсная обеспеченность которого на днях в очередной раз широко обсуждалась в политических телеграм-каналах и социальных сетях. Как следствие, агитационно-пропагандистских материалов СР в эту кампанию стало значительно больше, из-за пределов региона приехали политтехнологи, ви целом уровень кампании справедливороссов в Псковской области — иной. При этом, понятно, что действуют они на том же поле, что и коммунисты, черпать голоса будут из одних и тех же электоральных групп.

Так или иначе, традиционная коммунистическая риторика неактуальна, а те самые державно-патриотические тезисы теперь у всех. Так что в этом выпаде коммунистов и в том, что акцент сделан не, к примеру, на бензиновый кризис, социально-экономическое положение граждан или какую-то другую актуальную проблему, а на тему патриотизма и идеологии, видим попытку самоидентификации КПРФ, способ хоть как-то выделиться.

Так или иначе отмечаем: выборы становятся острыми, жесткими, с использованием всех дозволенных средств и приемов на грани. И то ли еще будет! Мы продолжим внимательно наблюдать за ходом кампании.

А на сегодня все. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.

* В соответствии с распоряжением Минюста России Лев Шлосберг включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом — в перечень экстремистов и террористов.

** Внесен Минюстом в реестр иноагентов.