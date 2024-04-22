Политика

Врип главы Гдовского района: Муниципальную реформу поддержали с существенным перевесом

Публичные слушания по вопросу преобразования в муниципальный округ прошли в Гдовском районе. 80% голосующих идею поддержали. Свое мнение об итогах слушаний в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал временно исполняющий полномочия главы Гдовского района Александр Авраменко.

Фото предоставили в пресс-службе правительства Псковской области

«Итоги слушания я оцениваю конструктивно. Граждан пришло очень много, больше 50 человек. Многие пришли отрицательно настроенные. Но учитывая то, что у нас за год это уже третьи слушания, на которых практически никого не было, а здесь все-таки пришло более 50 человек. В ходе конструктивного диалога, обсуждения мнений и выслушивания других точек зрения народ все-таки проголосовал в большинстве, 40 человек проголосовали "за", из них только 11 "против" - это существенный перевес», - заметил Александр Авраменко.

Напомним, ранее жители четырех волостей на публичных слушаниях выступили «против» (Полновская волость, Спицинская волость, Добручинская волость, Плесновская волость).

Где-то мнения разделились. Например, в Самолвовской волости большинство «воздержалось». А в Чернёвской перевес противников реформы составил всего один голос.

В самом Гдове тогда голоса разделились 50/50.

Окончательное решение будет приниматься в ходе сессий в поселениях и на сессии Собрания депутатов Гдовского района.