Политика

Госдума утвердила кандидатуры министров

Депутаты Госдумы утвердили кандидатуры на посты министров в новом составе правительства.

Новые члены кабинета:

Роман Старовойт — министр транспорта;

Антон Алиханов — министр промышленности и торговли;

Сергей Цивилев — министр энергетики;

Оксана Лут — министр сельского хозяйства;

Михаил Дегтярев — министр спорта.

Сохранили свои должности:

Антон Котяков — министр труда и социальной защиты;

Александр Козлов — министр природных ресурсов и экологии;

Сергей Кравцов — министр просвещения;

Ольга Любимова — министр культуры;

Максим Решетников — министр экономического развития;

Антон Силуанов — министр финансов;

Михаил Мурашко — министр здравоохранения;

Ирек Файзуллин — министр строительства и ЖКХ;

Валерий Фальков — министр образования и науки;

Алексей Чекунков — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;

Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

По закону заместителей председателя правительства и министров, кроме силовиков и иностранных дел, назначает президент после утверждения их кандидатур Госдумой. Глава государства не вправе отказать в назначении.

Руководителей министерств силового блока и МИД президент назначает после консультаций с Советом Федерации, пишет РИА Новости.