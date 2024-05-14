Госдума утвердила кандидатуры министров

Депутаты Госдумы утвердили кандидатуры на посты министров в новом составе правительства.
Новые члены кабинета:
- Роман Старовойт — министр транспорта;
- Антон Алиханов — министр промышленности и торговли;
- Сергей Цивилев — министр энергетики;
- Оксана Лут — министр сельского хозяйства;
- Михаил Дегтярев — министр спорта.
Сохранили свои должности:
- Антон Котяков — министр труда и социальной защиты;
- Александр Козлов — министр природных ресурсов и экологии;
- Сергей Кравцов — министр просвещения;
- Ольга Любимова — министр культуры;
- Максим Решетников — министр экономического развития;
- Антон Силуанов — министр финансов;
- Михаил Мурашко — министр здравоохранения;
- Ирек Файзуллин — министр строительства и ЖКХ;
- Валерий Фальков — министр образования и науки;
- Алексей Чекунков — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;
- Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
По закону заместителей председателя правительства и министров, кроме силовиков и иностранных дел, назначает президент после утверждения их кандидатур Госдумой. Глава государства не вправе отказать в назначении.
Руководителей министерств силового блока и МИД президент назначает после консультаций с Советом Федерации, пишет РИА Новости.