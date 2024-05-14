Политика

Андрей Маковский: Если до выборов Игорь Романов ярко себя проявит, я готов уступить ему первое место в списке в облсобрание

Кто может получить мандат депутата Псковского областного Собрания по партийному списку от партии «Новые люди» по итогам выборов-2026, предположили председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат областного Собрания Андрей Маковский и секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Почему не рассматривается вариант, что мы займем два места и станем депутатами оба?» - задался вопросом Игорь Романов.

Андрей Маковский пояснил, что суть партии заключается в том, чтобы во власть приходили новые лица. Чтобы стать депутатом областного Собрания, не нужно быть секретарем партии или ее председателем, место в Собрании может занять любой человек, который себя проявит, сказал он.

«Если до выборов Игорь Павлович ярко себя проявит, я готов уступить ему первое место в списке в облсобрание», - заверил Андрей Маковский.

Напомним, выборы депутатов Псковского областного Собрания пройдут в 2026 году.