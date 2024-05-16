Политика

Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Председатель правительства России Михаил Мишустин в пятницу, 17 мая, утвердил распределение обязанностей между своими заместителями. Об этом рассказали в пресс-службе кабмина.

За первым вице-премьером Денисом Мантуровым закреплена общая координация работы по технологическому развитию, реализации Национальной технологической инициативы, содействие внедрению инноваций. Он также будет курировать госполитику в промышленности и целом спектре отдельных отраслей.

Татьяна Голикова по-прежнему курирует социалку, здравоохранение и демографию.

В ведение Дмитрия Григоренко отданы цифровое развитие и связь, внедрение искусственного интеллекта, антимонопольная политика.

За Александром Новаком остается электроэнергетика и топливно-энергетический комплекс, а также курирование экономического блока.

Алексей Оверчук остается куратором интеграционных процессов и участия России в ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС, Группе 20, ОЭСР.

Дмитрий Патрушев получил под свою ответственность сельское хозяйство и АПК, а также охрану природных ресурсов и нацпроект «Экология».

Транспортный блок Михаил Мишустин закрепил за вице-премьером Виталием Савельевым, он же отвечает за развитие и внедрение беспилотных систем.

Юрий Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику, курировать деятельность Минвостокразвития.

За Маратом Хуснуллиным сохранились вопросы государственной жилищной политики и ипотеки, строительства и дороги, а также картография и часть нацпроекта «Экология», касающаяся Волги и водных ресурсов.

В ведение вице-премьера Дмитрия Чернышенко переданы общее и среднее профессиональное образование, а также молодежная политика, туризм, физкультура и спорт.

Как напоминает «МК», 14 мая президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства Российской Федерации и директоров служб. В федеральном кабмине появилось шесть новичков, причем пятеро из них прежде возглавляли российские регионы. Силовые структуры и спецслужбы сохранили прежних директоров.