Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Председатель правительства России Михаил Мишустин в пятницу, 17 мая, утвердил распределение обязанностей между своими заместителями. Об этом рассказали в пресс-службе кабмина.
За первым вице-премьером Денисом Мантуровым закреплена общая координация работы по технологическому развитию, реализации Национальной технологической инициативы, содействие внедрению инноваций. Он также будет курировать госполитику в промышленности и целом спектре отдельных отраслей.
Татьяна Голикова по-прежнему курирует социалку, здравоохранение и демографию.
В ведение Дмитрия Григоренко отданы цифровое развитие и связь, внедрение искусственного интеллекта, антимонопольная политика.
За Александром Новаком остается электроэнергетика и топливно-энергетический комплекс, а также курирование экономического блока.
Алексей Оверчук остается куратором интеграционных процессов и участия России в ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС, Группе 20, ОЭСР.
Дмитрий Патрушев получил под свою ответственность сельское хозяйство и АПК, а также охрану природных ресурсов и нацпроект «Экология».
Транспортный блок Михаил Мишустин закрепил за вице-премьером Виталием Савельевым, он же отвечает за развитие и внедрение беспилотных систем.
Юрий Трутнев продолжит отвечать за Дальний Восток и Арктику, курировать деятельность Минвостокразвития.
За Маратом Хуснуллиным сохранились вопросы государственной жилищной политики и ипотеки, строительства и дороги, а также картография и часть нацпроекта «Экология», касающаяся Волги и водных ресурсов.
В ведение вице-премьера Дмитрия Чернышенко переданы общее и среднее профессиональное образование, а также молодежная политика, туризм, физкультура и спорт.
Как напоминает «МК», 14 мая президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства Российской Федерации и директоров служб. В федеральном кабмине появилось шесть новичков, причем пятеро из них прежде возглавляли российские регионы. Силовые структуры и спецслужбы сохранили прежних директоров.