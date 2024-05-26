Политика

Главный режиссер Дома офицеров представит «Единую Россию» на довыборах в Псковскую гордуму

По предварительным данным, главный режиссер в Доме офицеров города Пскова Анна Дмитриева победила в праймериз по отбору кандидата от партии «Единая Россия» для участия в дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №5. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: «Единая Россия»

Явка на праймериз по отбору кандидата составила свыше 88% от числа зарегистрировавшихся выборщиков.

Анна Дмитриева одержала победу по итогам электронного предварительного голосования с результатом в 71,43% (предварительные данные).

Напомним, в праймериз участвовали пять кандидатов: Роман Буслов, Наталья Веселкова, Алексей Гусаков, Анна Дмитриева и Дмитрий Михайлов.