Политика

Число участников праймериз «Единой России» на довыборы в Псковскую гордуму снизилось до 5 человек

Число участников праймериз «Единой России» на довыборы депутата Псковской городской Думы по пятому округу сократилось до пяти человек, следует из данных партийного сайта.

В предварительном голосовании сейчас участвуют кандидаты: Роман Буслов (член партии), Наталья Веселкова (беспартийный), Алексей Гусаков (беспартийный), Анна Дмитриева (беспартийный), Дмитрий Михайлов (член партии).

Напомним, 22 декабря 2023 года полномочия депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по избирательному округу №5 Натальи Мельниковой прекратили досрочно, она вошла в состав депутатов Псковского областного Собрания, получив мандат Олега Грицаева.

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Электронное предварительное голосование «Единой России» началось сегодня, 20 мая. Выбрать своего кандидата можно на сайте PG.ER.RU с верификацией через Госуслуги до 26 мая включительно. Регистрация избирателей открыта до 24 мая.