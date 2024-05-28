Политика

Александр Котов в программе «Дом Советов»: федералы нам помогут? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом Советов», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 мая. Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков обсудил с ним главные итоги состоявшихся на прошлой неделе Дней Псковской области в Совете Федерации, ситуацию в сфере обращения с ТКО и ход муниципальной реформы в псковском регионе. Также внимание уделили предстоящему отчету губернатора Михаила Ведерникова перед областным Собранием.