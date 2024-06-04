Политика

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Козловским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о формировании нового правительства России, взаимодействии Псковской области с Советом Федерации и итогах предварительного голосования «Единой России» по определению кандидатов на сентябрьские выборы.

Трансляция завершена.