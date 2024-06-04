«Собственной персоной»: Александр Козловский о формировании правительства и итогах праймериз. ВИДЕО

Мошенники получили доступ к одиннадцати аккаунтам псковичей на «Госуслугах»

Число самозанятых в Псковской области выросло на 8,3% за 2023 год

Псковский губернатор: К концу 2023 года нам удалось на каждый бюджетный рубль привлечь 7 внебюджетных