«Собственной персоной»: Александр Козловский о формировании правительства и итогах праймериз. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 июня. Гость студии - депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о формировании нового правительства России, взаимодействии Псковской области с Советом Федерации и итогах предварительного голосования «Единой России» по определению кандидатов на сентябрьские выборы.