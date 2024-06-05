Политика

Подполковник в отставке может представить КПРФ на довыборах в Псковскую гордуму

Подполковник в отставке Иван Гориславский может представить КПРФ на довыборах в Псковскую городскую Думу. Об этом сообщил руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов в программе «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас состоялся пленум городского отделения, где обсуждали кандидатуру для рассмотрения на кадровой комиссии. Гориславский Иван Григорьевич - подполковник в отставке. Служил у нас в дивизии. Ведет активную работу, поэтому он дал свое согласие, и мы рекомендуем его для выдвижения на конференции, которая будет в июле, на довыборы в городскую Думу», - сказал Дмитрий Михайлов.

Стоит отметить, что ранее Иван Гориславский баллотировался в депутаты Псковского областного Собрания от партии «Яблоко».

Напомним, 22 декабря 2023 года полномочия депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по избирательному округу №5 Натальи Мельниковой прекратили досрочно, она вошла в состав депутатов Псковского областного Собрания, получив мандат Олега Грицаева.