«Политкухня»: Политолог Дмитрий Солонников об актуальных событиях политической жизни Псковской области

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть интерес к выборам. Сделать это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м нам предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области.

Сегодня гостем клуба политических гурманов вновь станет российский политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Политический шеф, главный редактор ПЛН Александр Савенко обсудит с ним текущую повестку и актуальные события политической жизни Псковского региона. В частности, Дмитрий Солонников оценит общие итоги предварительного голосования «Единой России» по определению кандидатов на выборы в Госдуму и Заксобрание Псковской области и прокомментирует прогноз сотрудника администрации президента РФ Александра Харичева относительно результатов выборов и обозначенных им вызовов избирательной кампании-2026.

Также в выпуске: новости псковских коммунистов, либерал-демократов и эсеров, активизация регионального отделения «Новых людей» и подготовка к выборам псковского «Яблока» в условиях, когда несколько лидеров реготделения партии лишены возможности участвовать в кампании.

Об этом и не только - в 13.02. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.