О первых лицах и «лишних людях»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Всем привет! В эфире «Гонки по вертикали» - обзор событий региональной политики, основное содержание которой сейчас определяют парламентские выборы. Официальный старт им дадут на днях, а неофициальная кампания уже давно идет. Вот и одно из центральных событий политической жизни на минувшей неделе было связано с этим процессом. Президиум регионального политсовета «Единой России» утвердил пятерку лидеров списка партии на выборах в Законодательное Собрание Псковской области. Как говорил персонаж известно фильма, «ну наконец-то, дождались».

Неожиданности у единороссов, видимо, закончились на этапе выдвижения, а вернее сказать - невыдвижения на праймериз половины действующих депутатов. В том числе политических «долгожителей», работавших в нескольких созывах, поныне входящих в руководство Собрания и фракции ЕР — таких, как вице-спикеры Александр Братчиков, Армен Мнацаканян, Виктор Остренко, а также многоопытный парламентарий, экс-депутат Госдумы и Верховного совета РСФСР Виктор Антонов, который, кстати, в воскресенье отметил 75-летие, с чем мы его и поздравляем. Последней мини-сенсацией, связанной с предварительным голосованием, стало поражение в одной из региональных групп бывшего замначальника псковской полиции, экс-главы Дедовичского района Геннадия Афанасьева, который уступил доктору Лукину и не получит проходного места в списке региональной группы кандидатов. Выражаясь словами героя известного мема, «не получилось, не фартануло».

Ну а дальше - без неожиданностей: как мы и говорили ранее, в пятерку лидеров списка «Единой России» на выборах войдут губернатор Михаил Ведерников, председатель регионального парламента Александр Котов, оба сенатора от области Алексей Наумец и Наталья Мельникова, а также глава Пскова Борис Елкин.

- В общем-то где-то так я и предполагал (из фильма «День выборов»)

Если сравнивать со списком лидеров единороссов на прошлых выборах в 2021 году, то пятерка изменилась более чем наполовину.

Остались в ней только глава региона и спикер областного парламента. Теперь в списке, естественно, нет ни работающего на Алтае экс-губернатора и партийного лидера Андрея Турчака, ни военного Олега Грицаева, ни врача Анастасии Повторейко, в уголовном деле которой происходят неожиданные повороты — и об этом вы можете узнать на страницах ПЛН. Мы наблюдаем ротацию, при этом следует заметить, что список лидеров партии власти на выборах в областной парламент меняется раз от раза. Скажем, в 2016-м, помимо Андрея Турчака, были там экс-глава Пскова Иван Цецерский и руководитель общества инвалидов Марина Борисенкова, в 2011-м — бывшая управляющая областным отделением пенсионного фонда Елена Бибикова, тогда еще вице-губернатор Александр Котов, экс-председатель облсовпрофа Ульяна Михайлова. В 2007-м - депутат Госдумы Алексей Сигуткин, экс-мэр Пскова Михаил Хоронен, известный футболист Дмитрий Аленичев, экс-мэр Великих Лук Лидия Голубева, вице-спикер областного Собрания Валентин Каленский. Почти никого из перечисленных персон уже не остается в региональной политике, некоторых уже и в живых нет. И процесс ротации элит продолжается, и мы тут в «Гонках по вертикали» не раз уже говорили про проводимый командой губернатора «элитный переворот» и «ротационную революцию».

- Ну вот, свершилось! (из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»)

На днях эти выводы подтвердила газета «Коммерсант», в ней опубликован интересный материал под названием «Треть лишних». Статья о том, что после сентябрьских выборов в законодательные собрания, которые пройдут в 39 субъектах федерации, фракции «Единой России» в среднем обновятся более чем на треть.

Наиболее серьезная ротация ожидается там, где недавно сменились главы. Но и в нашем регионе, где Михаил Ведерников в эти дни ставит рекорд по продолжительности нахождения во главе Псковской области, процент таких «лишних людей» в депутатском корпусе единороссов будет выше среднего по стране — более половины.

Помимо ряда уже названных депутатов, покинут парламент Геннадий Григорьев, Владимир Кузь, обе представительницы Великих Лук Елена Даньшова и Татьяна Фомченкова, другие депутаты.

Справедливости ради отметим: ротация произойдет и в рядах оппозиции: наверняка не будет в новом составе законодательного Собрания бывшего члена партии «Новые люди» Андрея Маковского, члена фракции КПРФ Владимира Панченко, яблочника Артура Гайдука, который из-за административного штрафа по «экстремистской статье» на год отлучен от выборов. Кто придет им на смену, какие партии будут представлены в Собрании и в каком количестве — зависит от результатов голосования. Прогнозы тут звучат разные, а партийные рейтинги по итогам исследований федеральных социологических служб постоянно меняются.

- Стабильности нет (из фильма «Москва слезам не верит»).

Вот и на минувшей неделе ВЦИОМ представил новые цифры. На фоне дефицита бензина, прилета беспилотников и роста тревожности 0,7% потеряла «Единая Россия» - ее рейтинг составляет 32 процента, а задача, напомню, получить в сентябре не менее пятидесяти пяти. Еще больше упали рейтинги у КПРФ (на 0,8 процента до 10,1%) и у «Новых людей» - тут сразу полтора процента минус, в итоге - ровно десять. До 6,1% подросла «Справедливая Россия». И, глядя на активность псковских эсеров во главе с Натальей Тудаковой, понятно - почему: особо отмечаем зачастившего в Псковскую область депутата Госдумы, эсера Алексея Чепу, который на днях приезжал в Великие Луки.

Ну а больше всего, по данным ВЦИОМ, скакнул рейтинг ЛДПР — более чем на три процента, до отметки 11,7%. Благодаря этому либерал-демократы вернулись на вторую позицию.

Тут и так - повод для радости, а еще для системной оппозиции хорошо, что в России так и не зарегистрировали по- новой «Партию любителей пива», а псковские активисты, помнится, в этой студии мечтали об этом. Так вот, социологи ИНСОМАР опубликовали почти сенсационные данные. Как показал проведенный ими опрос, треть жителей страны помнят «Партию любителей пива», а 18% опрошенных даже готовы были бы проголосовать сегодня за эту давно не существующую политическую организацию, что сразу принесло бы ей второе место в партийном зачете.

А я так думаю, проводись опрос на псковских дачах в минувшее погожее шашлычное воскресенье — процент за эту партию был бы еще выше. Страшно даже сказать, кому ПЛП бросила бы перчатку вызова…

- Не пора ли нам замахнуться на Уильяма нашего Шекспира? (из фильма «Берегись автомобиля»)

Если серьезно, то нет такой партии - и на выборах, естественно, не будет. Но будет целый ряд других. Это я к тому, что конкуренция присутствует, и надо идти, голосовать, выбирать, чтобы никто потом не говорил, что какие-то они не такие, эти депутаты, чего-то не то заявляют и делают, а правильных не избрали — и они там «лишние люди». Так что, следите за политической жизнью, читайте Псковскую Ленту Новостей, слушайте ПЛН FM — у нас тут в ближайшее время в рамках проекта «Политкухня» пройдут и встречи с известными экспертами из других регионов страны, и круглый стол с руководителями псковских отделений партий мы планируем провести.

Псковская Лента Новостей как и прежде остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках на системной основе дает возможность высказаться представителям всех политических сил. Так что слушайте, читайте, и давайте вместе с нами осуществлять медиаконтроль за выборами, чтоб потом на них можно было поставить «Знак качества» - напомню, так называется новый проект ПЛН.

На этом сегодня поставим точку. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!