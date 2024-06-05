Политика

«Постскриптум»: Турчак – в Алтай, губернаторский отчет и новое налогообложение. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 10 июня.

Основные темы, которые обсудили Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

- Бывших губернаторов не бывает: Андрей Турчак сменил пост вице-спикера СовФеда на должность врио Главы Республики Алтай — что это значит для Псковской области?

- ЕГЭ сдаёт? – в Госдуму внесен законопроект об отмене единого госэкзаменая.

- Губернаторский отчет – главные темы.

- 225-летие Пушкина: как отметили юбилей поэта?

- Погода снизила градус и включила дожди – на территории области отменен особый противопожарный режим.

- Прогрессивная шкала налогообложения: за и против.

Подробно о политике ведущие поговорили с политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.