Политика

Выборы главы Гдовского района назначили на 8 сентября

Выборы главы Гдовского района назначили на 8 сентября. Соответствующее решение приняли на 19-ой сессии Собрания депутатов Гдовского района седьмого созыва, документ опубликован на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

«Назначить выборы главы Гдовского района на 8 сентября 2024 года», - говорится в документе.

Напомним, Алексей Васильев, который был избран главой Гдовского района в сентябре 2022 года, ушел с поста в марте.

Смотрите также Алексей Васильев покидает пост главы Гдовского района

Временно исполняет полномочия главы Гдовского района заместитель главы района по экономическим вопросам Александр Авраменко.