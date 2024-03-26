Общество

Врио главы сменился в Гдовском районе

Временно исполнять полномочия главы Гдовского района будет заместитель главы района по экономическим вопросам Александр Авраменко. Соответствующее решение приняли на очередной сессии Собрания депутатов Гдовского района 26 марта.

Фото здесь и далее: «Гдовская заря»

19 апреля на очередной сессии после рассмотрения вопроса об отставке главы района Алексея Васильева депутаты назначили исполняющим полномочия главы Гдовского района председателя Гдовского районного собрания Николая Капитонова, сегодня на внеочередной сессии это решение отменили, пишет «Гдовская заря».

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Николай Капитонов продолжит работу в качестве председателя Собрания депутатов Гдовского района 7-го созыва.