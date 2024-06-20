Политика

Елена Тимашова: Муниципальная реформа позволяет аккумулировать все ресурсы

Для Псковской области, с учетом ее региональных особенностей, муниципальная форма управления наиболее эффективна. Об этом начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова сообщила в объединенном пресс-центре ПЛН и радио «ПЛН FM» 21 июня.

«Не только я отмечаю преимущества этой системы управления перед районно-поселенческой. Очень многие профессиональные и опытные работники в сфере государственного управления, муниципального управления отмечают, что для Псковской области, с учетом ее региональных особенностей, экономической ситуации, эта форма управления наиболее эффективна. Она позволяет аккумулировать и консолидировать все финансовые, трудовые и материальные ресурсы вместе», - сказала Елена Тимашова.

Она уточнила, что при такой организации территория района развивается комплексно, гармонично.

«Безусловно, это очень эффективная форма управления, и на сегодняшний день мы можем наблюдать ее эффективность по многим параметрам. У нас улучшилось качество оформления всех документов, включая контракты и договорные обязательства. Мы видим качество составления сметы, подготовки технических заданий. Все это организуют на более качественном уровне», - продолжила Елена Тимашова.

В минувшем году в регионе стартовал переход муниципальных районов на одноуровневую систему управления: вместо волостей – территориальные отделы администрации, вся полнота и ответственность власти – за главой, которого выбирают по конкурсу муниципальные депутаты, районы преобразовались в округа. В 2023 году такой путь выбрали 8 муниципалитетов (Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский), в этом году еще пять (Усвятский, Дновский, Порховский, Плюсский и Бежаницкий).

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В Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.