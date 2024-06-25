Внутрипартийные требования к кандидатам от «Единой России» ежегодно повышаются - Алексей Севастьянов

Внутрипартийные требования к кандидатам от «Единой Россия» каждый год повышаются. Об этом депутат Псковского областного Собрания (фракция «Единая Россия») Алексей Севастьянов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что все представители партии «Единая Россия» ставят своей первоочередной задачей победу на выборах, но дискуссиям на эту тему предпочитают реальную работу.
«Мы меньше на эту тему дискуссируем, но работаем внутри партии и понимаем, с чем надо выходить к людям сегодня, что необходимо в большей степени», – добавил Алексей Севастьянов.