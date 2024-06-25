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Внутрипартийные требования к кандидатам от «Единой России» ежегодно повышаются - Алексей Севастьянов

26.06.2024 14:09|ПсковКомментариев: 0

Внутрипартийные требования к кандидатам от «Единой Россия» каждый год повышаются. Об этом депутат Псковского областного Собрания (фракция «Единая Россия») Алексей Севастьянов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Требования внутри партии каждый год повышаются, ответственность повышается. Партия не говорит, что она безошибочна. Мы делаем анализ предыдущих ошибок. Да, есть депутаты, которым, возможно, мы доверились зря, может, слишком многое доверили. Партия всегда очень внимательно подходит к каждой кандидатуре. Вы знаете, у нас всегда проходит праймериз, потом происходит утверждение кандидатур. Задача непростая, но выполнимая», – рассказал Алексей Севастьянов.

Он отметил, что все представители партии «Единая Россия» ставят своей первоочередной задачей победу на выборах, но дискуссиям на эту тему предпочитают реальную работу.

«Мы меньше на эту тему дискуссируем, но работаем внутри партии и понимаем, с чем надо выходить к людям сегодня, что необходимо в большей степени», – добавил Алексей Севастьянов.

Пресс-портрет
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению
Источник: Псковская Лента Новостей
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