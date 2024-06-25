Политика

Политический плюрализм в Псковской области зашкаливает — Игорь Сопов

Политический плюрализм в Псковской области зашкаливает, как нигде. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я бы хотел подчеркнуть тот момент, что политический плюрализм в Псковской области зашкаливает, как нигде. У нас представлено большое количество политических партий, представители которых являются депутатами различного уровня. И в областном парламенте у нас представлено большое количество партий, даже больше, чем в Государственной Думе», — сказал Игорь Сопов.

Он отметил, что политическая система Псковской области дает возможность всем политическим партиям на равных участвовать в выборах и получать свои места при условии доверия избирателей