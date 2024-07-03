Политика

Региональное отделение ЛДПР определилось с кандидатами на муниципальные выборы

Псковское региональное отделение ЛДПР определилось с кандидатами на муниципальные выборы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении партии.

На выборы главы Гдовского района партия выдвигает Жанну Романчук, а на довыборы в Псковскую городскую Думу - Владимира Ефимова.

Также партия выдвинет кандидатов в Собрание депутатов Бежаницкого муниципального округа первого созыва.

Единый избирательный округ:

Борис Андреев;

Александр Иванов;

Лариса Рябинина.

Одномандатные избирательные округа:

Борис Андреев; Александр Иванов; Лариса Рябинина.

Собрание депутатов Дновского муниципального округа первого созыва.

Единый избирательный округ:

Алексей Шорохов;

Владимир Ефимов;

Ксения Сорокина;

Алина Кривнева;

Павел Куракин.

Одномандатные избирательные округа:

Алексей Шорохов; Владимир Ефимов; Ксения Сорокина; Алина Кривнева; Павел Куракин.

Собрание депутатов Порховского муниципального округа первого созыва.

Единый избирательный округ:

Валерий Иванов;

Иван Иванов;

Виктор Иванов;

Владимир Ефимов;

Ксения Сорокина.

Одномандатные избирательные округа:

Валерий Иванов; Иван Иванов; Виктор Иванов; Владимир Ефимов; Ксения Сорокина.

Собрание депутатов Плюсского муниципального округа первого созыва.

Единый избирательный округ:

Алексей Голубев;

Владимир Ефимов;

Ксения Сорокина;

Алина Кривнева;

Павел Куракин.

Одномандатные избирательные округа:

Алексей Голубев; Владимир Ефимов; Ксения Сорокина; Алина Кривнева; Павел Куракин.

Собрание депутатов Усвятского муниципального округа первого созыва.

Единый избирательный округ:

Оксана Рапотан;

Дмитрий Феденков;

Алена Васильева;

Наталья Щемелева;

Максим Варчук.

Одномандатные избирательные округа:

Алена Васильева; Дмитрий Феденков; Оксана Рапотан; Наталья Щемелева; Максим Варчук.

Собрание депутатов сельского поселения «Середкинская волость» четвертого созыва:

Трехмандатный избирательный округ №1 – Александр Быков;

Четырехмандатный избирательный округ №2 – Михаил Байков;

Трехмандатный избирательный округ №3 – Олег Роенко.

Собрание депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» четвертого созыва:

Четырехмандатный избирательный округ №1 – Мария Калашникова;

Четырехмандатный избирательный округ №2 – Павел Куракин;

Трехмандатный избирательный округ №3 – Максим Варчук.

Собрание депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва по четырехмандатному избирательному округу №3:

Виктория Захарова;

Светлана Егорова.

Собрание депутатов сельского поселения «Себежское» Себежского района по двухмандатному избирательному округу №4 – Илона Елисеева.

Собрание городского поселения «Палкино» Палкинского района по одномандатному избирательному округу №4 – Владимир Антаков.

Собрание депутатов сельского поселения «Красноармейская волость» Себежского района: