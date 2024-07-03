Псковское региональное отделение ЛДПР определилось с кандидатами на муниципальные выборы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении партии.
На выборы главы Гдовского района партия выдвигает Жанну Романчук, а на довыборы в Псковскую городскую Думу - Владимира Ефимова.
Также партия выдвинет кандидатов в Собрание депутатов Бежаницкого муниципального округа первого созыва.
Единый избирательный округ:
Одномандатные избирательные округа:
Собрание депутатов Дновского муниципального округа первого созыва.
Единый избирательный округ:
Одномандатные избирательные округа:
Собрание депутатов Порховского муниципального округа первого созыва.
Единый избирательный округ:
Одномандатные избирательные округа:
Собрание депутатов Плюсского муниципального округа первого созыва.
Единый избирательный округ:
Одномандатные избирательные округа:
Собрание депутатов Усвятского муниципального округа первого созыва.
Единый избирательный округ:
Одномандатные избирательные округа:
Собрание депутатов сельского поселения «Середкинская волость» четвертого созыва:
Собрание депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» четвертого созыва:
Собрание депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва по четырехмандатному избирательному округу №3:
Собрание депутатов сельского поселения «Себежское» Себежского района по двухмандатному избирательному округу №4 – Илона Елисеева.
Собрание городского поселения «Палкино» Палкинского района по одномандатному избирательному округу №4 – Владимир Антаков.
Собрание депутатов сельского поселения «Красноармейская волость» Себежского района: