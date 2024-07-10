Политика

Новым председателем Молодежного парламента при Псковском областном Собрании избрали Александру Тихонову

Новым председателем Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов избрали помощника социального координатора фонда «Защитники Отечества» Александру Тихонову. Об этом сообщили в Telegram-канале «Собрание 60».

Фото: Telegram-канал «Собрание 60»

Единодушное решение принято открытым голосованием на очередном заседании. Великолучанин Артём Баринов по собственному желанию вышел из состава Молодёжного парламента, объяснив своё решение профессиональной занятостью.

«Ротация предполагает, прежде всего, возможность для других ребят брать на себя ответственность за коллектив и за принятые совместные решения. Я расцениваю смену председателя Молодёжного парламента, как передачу эстафетной палочки», – прокомментировал ротацию куратор Молодёжного парламента вице-спикер Собрания Виктор Остренко.