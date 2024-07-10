Политика

Общественная палата Псковской области планируют обучить около 120 наблюдателей

Около 120 общественных наблюдателей от Общественной палаты Псковской области планируют обучить к сентябрьским выборам. Об этом председатель палаты Александр Седунов сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Обучение наблюдателей от Общественной палаты на предстоящих выборах стартовало понедельник, 15 июля, и в течение этой недели вплоть до 19 июля состоятся обучающие семинары. Будет обучено в общей сложности порядка 120 наблюдателей, потому что будет работать 111 избирательных участков на территории различных районов. Соответственно, 111 как минимум, но мы обучаем порядка 120 человек», – рассказал Александр Седунов.

В понедельник обучение началось в Великолукском районе и в Усвятском районе, обучающие семинары проводил член Общественной палаты Псковской области Алексей Иванов.

«Сегодня в Порховском районе, завтра в Пскове и в Псковском районе пройдут соответствующие семинары. Будет проводить обучение член Общественной палаты Российской Федерации от Псковской области Исакова Наталья Ивановна. Здесь мы очень активно контактируем с Избирательной комиссией Псковской области, с территориальными избирательными комиссиями, потому что самое главное для наблюдателей, и мы обращаем внимание на это во время обучения, это обеспечение законности, легитимности, открытости и гласности проведения выборов на территории Псковской области. Очень важно при этом не допустить никаких нарушений и очень активно взаимодействовать с избирательными комиссиями», – добавил Александр Седунов.

Напомним, выборы пройдут 8 сентября.