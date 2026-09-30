 
Политика

Все дороги ведут в Псков

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Череда перестановок в органах власти Псковской области продолжается, и всё здесь происходит в соответствии с эффектом домино. После сложения председателем Законодательного Собрания Александром Котовым депутатских полномочий и избрания спикером регионального парламента экс-главы Пскова Бориса Елкина естественно встал вопрос, кто сядет в кресло градоначальника. Назначение исполняющим полномочия главы Пскова регионального министра транспорта и дорожного хозяйства Станислава Стармолотова выглядит логично — его кандидатура вполне ожидаема и предсказуема. Хотя у части псковского политического класса были опасения и страхи, что могут прислать варяга со всеми вытекающими отсюда последствиями, этого не произошло. Назначение состоялось быстро, о нем объявил сегодня утром губернатор Михаил Ведерников.

Мотивы принятого решения лежат на поверхности. На министерском посту Станислав Стармолотов проявил себя грамотным и эффективным менеджером. Помимо значительно увеличившихся показателей ремонтных работ в области ведется реализация крупных проектов — прежде всего Северного обхода, объем дорожного фонда за последние годы значительно вырос, с высоким процентом неизменно реализуются президентские нацпроекты, по которым в наше время во многом и судят об эффективности госуправленцев. Так что в этом смысле сделанная ставка на Станислава Стармолотова выглядит как вполне рациональный выбор. 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства становится кузницей кадров для органов МСУ Пскова: напомним, что несколько лет назад из тогда еще комитета по транспорту и дорожному хозяйству в администрацию города пришел Борис Елкин. В дальнейшем он сменил на посту сити-менеджера Александра Братчикова, и это привело к обновлению едва ли не всей команды городских управленцев и перестройке работы органов МСУ. Можно предположить, что в этот раз с учетом принадлежности Станислава Стармолотова к той же губернаторской команде подобных перемен не произойдет, наверняка здесь будет больше преемственности. 

При этом для врип главы города состоявшееся назначение — новый вызов. Как и когда-то Борису Елкину Станиславу Стармолотову, который пока многими воспринимается как технократ, а не политико-публичный деятель, только предстоит перестроиться и стать публичным политиком, интегрироваться в партийные структуры, стать здесь своим и обрести авторитет. Это очень важно с учетом электоральных задач. Уже в 2027 году в Пскове пройдут выборы депутатов городской Думы, которым в дальнейшем и предстоит проголосовать за предложенную губернатором кандидатуру на пост градоначальника. Врип главы Пскова предстоит заниматься формированием и подготовкой команды кандидатов от «Единой России» к этой избирательной кампании. Как проявит себя Станислав Стармолотов на новом поприще при решении важных задач, покажет время.

Александр Савенко 

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Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Братчиков Александр Николаевич

Братчиков Александр Николаевич

Депутат Псковского областного Собрания 4-7-го созывов (2007-2017 гг., 2021-2026 гг.)

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова (2022-2026 гг.)

Стармолотов Станислав Янович

Стармолотов Станислав Янович

Министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

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