Политика

Александр Козловский: Предварительное голосование «Единой России» прошло планово

Как в этом году прошла процедура праймериз «Единой России», рассказал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Она прошла планово, в первую очередь. Мы в апреле в эту работу включились. Наши кандидаты работали, они встречались с гражданами, проводили встречи непосредственно с однопартийцами, убеждали их в своих программах, выступали. Ну и они в принципе все праймериз закончили, подведены итоги, наши кандидаты определены», - рассказал Александр Козловский.

Депутат пояснил, что списки и кандидаты на одномандатные округа уже поданы.

«Основная сейчас наша задача - запустить эту выборную кампанию, провести ее достойно. И потом подойти уже непосредственно к выборам в наилучшей форме», - дополнил секретарь реготделения.

Напомни, выборы состоятся 8 сентября.