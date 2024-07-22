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Рейтингомер: потеря Гавунаса, скандал в обкоме КПРФ и «ху из мистер Вышкворкин»

«Гонки по вертикали»: первые неожиданности выборов, битва за Гдов и скандал в благородном семействе. ВИДЕО

Рейтингомер: потеря Гавунаса, скандал в обкоме КПРФ и «ху из мистер Вышкворкин». ВИДЕО

Рейтингомер: потеря Гавунаса, скандал в обкоме КПРФ и «ху из мистер Вышкворкин»

Прием заявлений для участия в ДЭГ стартовал в Псковской области

Почти 340 кандидатов подали документы для участия на выборах в органы местного самоуправления Псковской области