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Стартовала ХХХII конференция реготделения «Единой России», на которой примут Народную программу

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ХХХII конференция регионального отделения партии «Единая Россия» стартовала в Пскове 4 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Модератором конференции стал секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной Думы Александр Козловский. 

С приветственным словом выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«С февраля мы собирали предложения со всех районов нашей области. Делали это на встречах с жителями, трудовыми коллективами, в общественных приемных, через наших депутатов и местные отделения партии. Также каждый желающий мог направить свою инициативу онлайн. В результате в основу документа легли более десяти тысяч предложений жителей Псковской области. Этот результат — итог большой открытой и предметной работы и одновременно показатель доверия людей к этому формату, к партии и нашей команде. Такой отклик появился не случайно. За последние годы принцип активного участия жителей в жизни региона мы распространили практически на все направления нашей повседневной работы. Люди сами выбирают территории, которые мы благоустраиваем по программе "Формирование комфортной городской среды". Отдельное важное направление — это ТОСовское движение, которое сегодня объединяет более 180 тысяч активных жителей нашей области. Это инициативные и неравнодушные люди, которые сами придумывают проекты, собирают команды, готовят заявки, добиваются финансирования и реализуют свои идеи. Большую поддержку этому движению оказывают главы наших муниципалитетов. Несмотря на непростую ситуацию с местными бюджетами, везде проходят собственные конкурсы инициатив. И что важно, из года в год сумма этих грантов в муниципалитетах увеличивается. Здесь отдельно отмечу Псков. В текущем году для ТОС город заложил 44 миллиона рублей. Это очень серьезный объем поддержки. Руководству города спасибо. Мы вместе, общими усилиями сделали ТОСы полноценным инструментом развития наших территорий. Наряду с региональными программами, грантовыми конкурсами, проектами исторических поселений. Наш инструментарий стал еще шире, а возможностей стало еще больше», — сообщил Михаил Ведерников.
 
 
 

В рамках конференции пройдет обсуждение Народной программы, которую примут на ближайшие пять лет.

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Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

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