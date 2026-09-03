«Дневной дозор»: Нужно ли России максимально сократить сотрудничество с недружественными странами?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли России максимально сократить сотрудничество с недружественными странами и выйти из международных договоров?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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На протяжении последних лет, особенно с началом специальной военной операции, отношения между Россией и странами Запада, в первую очередь - членами Евросоюза, а также НАТО неуклонно ухудшаются. По оценкам политологов-международников, сегодня они достигли абсолютного минимума, опустившись ниже отметки, зафиксированной даже в годы холодной войны.

При этом дипломатические ведомства и власти стран ЕС допускают в адрес России недружественные выпады, прибегают к экспроприации нашей собственности, искусственно ограничивают работу наших представителей и позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес российского руководства. Несмотря на это Россия сохраняет дипломатические отношения с этими государствами. И хотя многие международные договоры и соглашения фактически заморожены или утратили силу, наша страна официально не отказывается от большинства из них.

Периодически в Государственной Думе депутаты оппозиционных партий выступают за ведение более жесткой политики, призывают выходить из международных дипломатических отношений, а в некоторых случаях просто разрывать такие отношения с рядом стран, например, Польшей и прибалтийскими государствами.

Нужно ли России максимально сократить сотрудничество с недружественными странами, выйти из международных договоров, сократить дипломатические представительства в этих государствах? Об этом в программе «Дневной дозор».

Не сжигать мосты призывает депутат Государственной Думы Александр Борисов. По его словам, нужно провести инвентаризацию организаций и договоров, в которых состоит Россия, и выйти из откровенно бесполезных структур.

«Это же вопрос, собственно, разворота в совершенно противоположную сторону от того, куда шла Россия. Мы же наоборот всячески демонстрировали дружелюбие и пытались интегрироваться во все эти не всегда полезные структуры для того, чтобы быть интегрированными в мир. Но как показала практика, в какой-то момент ситуация изменилась. Может быть, имеет смысл выйти из абсолютно бесполезных, неработающих структур. Здесь, мне кажется, нужно каким-то образом не сжигать мосты, потому что в любом случае, так или иначе, любой период перегрева заканчивается, наступает как бы момент мирного существования. Я думаю, что мы к нему придем. Хотелось бы, чтобы какие-то коммуникации в этом смысле остались. Мне кажется, здесь нужно активно проработать и проинвентаризировать количество тех организаций, в которых действительно вовсе необязательно находиться, тем более тратить деньги».

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по международным делам, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Алексей Чепа считает, что России пора жестко отстаивать свои интересы и выходить из тех международных соглашений, в которых ущемляются права нашей страны.

«Мы, к сожалению, осознали, что не все те друзья, которые это декларируют. Кому-то мы много помогали, поддерживали их в том числе и экономически, поставляя дешевые энергоресурсы, за счет этого они поднимали свою экономику. А в какой-то момент времени они поменяли свое отношение к нам. Мы это видим, понимаем, кто себя так ведет, дальше нам необходимо более жестко отстаивать свои интересы, в том числе экономические. Из договоров, где мы считаем, что нам это невыгодно или неправильно, надо выходить. Мы вышли из многих международных организаций, где нас ущемляли, где над нами пытались каким-то образом издеваться».

Ликвидировать список недружественных стран призывает российский историк, видный американист, член-корреспондент РАН Валерий Гарбузов. Он отмечает, что такого списка не существовало даже в период холодной войны. Валерий Гарбузов уверен, что отвергая взаимодействие с Западом, Россия обрекает себя на изоляцию.

«Нет, я считаю, что, во-первых, надо ликвидировать список недружественных государств, потому что он слишком велик. А во-вторых, даже в годы холодной войны, в самые плохие времена такие списки не составлялись. Даже в годы холодной войны у нас существовали отношения дипломатические, торговые, культурные, были обмены студентами, учащимися с этими странами. И это позволило регулировать отношения между Советским Союзом и Западом на протяжении длительного времени и ослаблять напряженность холодной войны, превращая ее в разрядку международной напряженности. Это существовало в течение десятилетий. Та тенденция, которая преобладает сейчас - на свертывание отношений с Западом - временная, я просто в этом уверен. Потому что тем самым наша страна обрекает себя на изоляцию от западной цивилизации, и это не на пользу России. Полагаю, что придет когда-то время, когда наша страна будет полноценно участвовать во всех международных организациях, когда начнутся полноценные контакты, в полной мере возобновится торговое сотрудничество, культурное сотрудничество и все остальное, потому что тем самым Россия загоняет себя в изоляцию и превращает себя в "осажденную крепость"».

Относиться к недружественным странам по-доброму, но жестко призывает заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев. По его мнению, нагнетают обстановку в политическом пространстве элиты этих стран, но многие жители государств любят Россию.

«У меня позиция такая: эти страны, конечно, недружественные к нашей стране, к нашему народу, они могут нас в чем-то несправедливо обвинять, но мы должны сохранить лицо и относиться к ним по-доброму, но жестко. Разрывать отношения, я считаю, не нужно, потому что не все люди в этих недружественных странах к России относятся плохо. Просто там есть элиты, которые нагнетают эту обстановку и стараются свое мнение навязать жителям своей страны. Но мы должны быть благородными людьми. Мы - великая страна с великими традициями, с богатыми культурными ценностями. И мы должны к этим странам относиться не то, что с любовью, но, как говорится, вести себя с ними честно. Вот такая моя позиция».

Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов считает, что политику выхода из договоров с недружественными странами нужно проводить без фанатизма.

«Максимально нет. Но некоторые шаги в этом плане сделать можно. Есть ряд организаций, которые не особо важны. Из них можно выйти или приостановить членство. Здесь должна быть определенная политика такого типа, но умеренная, без фанатизма».

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов не видит никакого смысла в самоизоляции России, ведь дипломатические отношения с враждебными странами не прекращались даже во времена СССР.

«Я считаю, что если Россия не планирует дальше развиваться совместно со всем миром, пусть на настоящий момент он не такой хороший, как бы нам хотелось видеть, то тогда это верный путь к самоизоляции. У нас такие этапы были, когда мы были достаточно самодостаточными, но даже тогда (я имею в виду в Советском Союзе) мы не прерывали дипломатические отношения с враждебными государствами. Дипломатия - это всегда хорошая дорога к возможности восстановления хороших отношений. Никогда не говори никогда. Время течет, меняется, приходят другие люди. Разум всегда торжествует. Иначе планета Земля давно бы прекратила свое существование. Поэтому я уверен, что эти сложные времена прекратятся, недруги станут, если не друзьями, то по крайней мере добрыми партнерами. Это не тот путь, который необходим для дальнейшего развития, это путь в самоизоляцию. Уверен, что так или иначе взаимодействие нужно. Его просто нужно проводить более грамотно, выверено, взвешенно. Примеры такой дипломатической политики в период становления новой история России мы прекрасно знаем, поэтому считаю, что в этом плане полностью запираться на все засовы нет никакого ни экономического, ни прагматического, ни дипломатического, да и здравого смысла тоже».

Мнение наших собеседников разделились. Одни выступают за разрыв связей с недружественными государствами. Другие, напротив, считают, что такой путь приведет Россию к самоизоляции. Едины спикеры в одном - резко разрывать всё сотрудничество ни к чему. Действия по выходу из договоров и организаций должны быть оправданы и выгодны для России. В противном случае это приведет к ухудшению политической обстановки на мировой арене и не принесет никакого положительного эффекта для нашей страны.

Александра Мошина