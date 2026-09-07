Рейтингомер: поражение «Яблока», назначение в ПсковГУ и йогурт на вершине Эльбруса

Салют! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

-5 Артур Гайдук

Фото: пресс-служба Заксобрания Псковской области

Минус пять ставим сегодня председателю псковского «Яблока» Артуру Гайдуку. Список кандидатов от партии по иску «Родины» сняли с выборов депутатов Законодательного собрания Псковской области. Попытка яблочников ответить обидчикам тем же и выбить из числа участников избирательной кампании псковских родинцев успехом не увенчалась. В общем, добиться своего Гайдук и компания не смогли.

-4 Дмитрий Ходас

Минус четыре получает бизнесмен Дмитрий Ходас. Тем самым отмечаем размещение информации о нем в разделе «Внимание, разыскиваются должники» на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Судя по всему, неприятности предпринимателя, несколько лет назад громко заявившего о себе и компании «Сибирский гостинец» проектом высокотехнологичного производства, продолжаются.

-3 Александр Волков

Фото: Александр Волков / Telegram

Минус три отправляем в Стругокрасненский муниципальный круг его главе Александру Волкову. Суд обязал чиновников местной администрации отремонтировать аварийный мост. В суде они пытались оправдаться тем, что в деревне официально зарегистрировано всего два человека, и переправа используется редко. Однако суд напомнил властям, что закон один для всех, а обветшавший мост создает реальную угрозу для жизни людей.

-2 Максим Борисюк

Двойку со знаком минус заносим в дневник главного врача Псковского перинатального центра Максима Борисюка. Причина — в появившихся в медиа сообщениях о том, что Псковская область оказалась в самом хвосте рейтинга по родовспоможению. С одной стороны, такие рейтинги условны, если не сказать — сомнительны, и относимся мы к ним скептически. Но, с другой стороны, подобный негатив бьет по репутации медиков.

-1 Павел Бикташев

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Минус один ставим руководителю регионального отделения «Родины» Павел Бикташев. Хоть список кандидатов от партии и не сняли по суду с выборов в областной парламент, но история вышла некрасивая и отражается на реноме партии. Многие сделали вывод, что в список записали каких-то случайных людей из других регионов, распределили их по региональным группам просто по алфавиту, еще и ошибок в документах понаделали. Короче, вышло как в известном анекдоте: ложечки-то нашлись — но осадочек остался.

0 Артем Момент

Фото: пресс-служба Псковского государственного университета

Нейтральную оценку получает Артем Момент: выпускник Великолукской академии физкультуры и спорта, кандидат педагогических наук назначен директором Института образования и социальных наук ПсковГУ. Отметим, что в универе он работает с 2018 года, прошел путь от ассистента кафедры до заведующего отделением и директора Центра физкультуры, студенческого спорта и здоровьесбережения.

+1 Роман Марчуков

Плюс один заслужил пскович Роман Марчуков, совершивший восхождение на самую высокую гору Европы – Эльбрус. На вершине он развернул флаг с логотипом псковского производителя молочной продукции и выпил йогурт. Ну что тут скажешь - классно прорекламировал бренд.

+2 Елена Полонская

Плюс два ставим уполномоченной по работе с соотечественниками и вопросам миграции при губернаторе Псковской области Елене Полонской. Притом, что несколько лет назад наблюдатели предрекали экс-главе Пскова политическое забвение, она сумела сохранить позиции, проявляет активность в роли омбудсмена и находится на хорошем счету у руководства. Отмечаем успехи Елены Полонской и вдобавок поздравляем с победой дочери на музыкальном конкурсе аж в Канаде.

+3 Евгений Панферов

Строчкой выше, на плюс три, расположился главный врач Псковской областной больницы Евгений Панферов. Работа коллектива медучреждения получила положительную оценку регионального руководства. По определению губернатора Михаила Ведерникова, областная больница является примером внедрения бережливых технологий, направленных на повышение эффективности труда.

+4 Сергей Николаев

Плюс четыре сегодня получает ректор Псковского государственного университета Сергей Николаев. Тем самым отмечаем успехи вуза и выполнение всех основных задач, стоящих перед ним, в том числе по приему студентов. ПсковГУ работает, живет насыщенной жизнью и развивается под слоганом «Университет без границ».

+5 Антон Мороз

Максимально высокую оценку плюс пять заслужил депутат Псковской городской Думы, президент Федерации хоккея на траве России Антон Мороз. Благодаря ему в Пскове прошло крупное спортивное мероприятие всероссийского масштаба - второй тур чемпионата страны по хоккею на траве. Впервые участвующая в соревнованиях такого уровня псковская команда выступила весьма достойно. Важно, что федерация ставит серьезные цели — как в отношении результатов, так и в плане развития инфраструктуры для занятий хоккеем на траве в Пскове.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!