«Справедливая Россия» назвала десять целей предвыборной программы в Псковской области

Программа политической партии «Справедливая Россия» на выборах Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительных выборах в депутата Собрания депутатов Невельского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу №1.

10 целей социалистической партии «Справедливая Россия»

«Справедливая Россия» выступает за последовательное развитие принципов социальной справедливости, защиту интересов человека, семьи и общества. В основе программы партии — десять целей, определяющих её позицию по ключевым вопросам социальной, экономической и общественной политики.

1. ЗАЩИТИТЬ ЗАЩИТНИКОВ

Партия выступает за расширение и совершенствование мер поддержки участников СВО и членов их семей. Особое внимание нужно уделять доступности льгот, медицинской помощи и социальных гарантий, а также сокращению избыточных бюрократических процедур.

2. ПЕРЕДАТЬ КУЛЬТУРУ РОССИИ БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ

«Справедливая Россия» считает необходимым сохранять историческую память, русский язык, традиции и культурное наследие страны. Партия выступает за поддержку учреждений культуры, образования и отечественных творческих проектов.

3. ОСТАНОВИТЬ РОСТ ЦЕН

Партия предлагает усилить государственный контроль за формированием цен на социально значимые товары и ограничивать необоснованный рост торговых наценок. Одна из целей такой политики — защита реальных доходов граждан от инфляционного давления.

4. ПОВЫСИТЬ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ, СДЕЛАТЬ ПЕНСИЮ ДОСТОЙНОЙ

«Справедливая Россия» выступает за повышение доходов работающих граждан и пенсионеров. Партия считает необходимым добиваться такого уровня заработной платы и пенсионного обеспечения, который позволял бы поддерживать достойный уровень жизни.

5. ЗАЩИТИТЬ РОССИЙСКИЕ СЕМЬИ

Партия выступает за расширение поддержки семей с детьми, повышение доступности жилья: все семьи с детьми должны иметь выбор — воспользоваться льготной