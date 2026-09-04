Александр Котов о преимуществе «Единой России»: Мы единственные, кто общается с избирателями напрямую

Преимущество «Единой России» по сравнению с оппонентами заключается в прямом диалоге с избирателями. Такое мнение высказал председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов на третьем этапе XXXII конференции регионального отделения партии 4 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Парламентарий подчеркнул, что до завершения избирательной кампании осталось чуть больше десяти дней. Он отметил, что команда проделала большую и серьезную работу в реализации Народной программы, а также призвал однопартийцев сделать финальный рывок.

«Наше преимущество по сравнению с нашими оппонентами, с другими политическими партиями заключается в том, что мы единственные, кто общается напрямую с избирателями. Некоторые наши кандидаты уже провели более 100 встреч на своих территориях. Эту работу нужно продолжать, потому что люди хотят посмотреть на кандидата вживую, пообщаться, обозначить проблемы», – подчеркнул спикер Заксобрания.

Отдельно Александр Котов обратился к главам муниципальных образований, назвав их важным звеном в мобилизации сторонников. По его словам, от их работы зависит, насколько убедительным будет результат партии на выборах в муниципалитетах.

«Мы можем показать результаты нашего труда. Причем мы не рассуждаем абстрактно, а говорим о конкретных вещах, которые нужны, чтобы люди почувствовали перемены рядом со своими домами, на той территории, где они живут. Мы собираемся перед днем голосования такой большой мощной командой, чтобы почувствовать силу и поддержку друг друга. Это заряжает энергией и заставляет двигаться вперед. Если будем работать с полной отдачей – победим», – резюмировал парламентарий.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»».