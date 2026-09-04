Александр Котов о преимуществе «Единой России»: Мы единственные, кто общается с избирателями напрямую

Преимущество «Единой России» по сравнению с оппонентами заключается в прямом диалоге с избирателями. Такое мнение высказал председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов на третьем этапе XXXII конференции регионального отделения партии 4 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Парламентарий подчеркнул, что до завершения избирательной кампании осталось чуть больше десяти дней. Он отметил, что команда проделала большую и серьезную работу в реализации Народной программы, а также призвал однопартийцев сделать финальный рывок.
Отдельно Александр Котов обратился к главам муниципальных образований, назвав их важным звеном в мобилизации сторонников. По его словам, от их работы зависит, насколько убедительным будет результат партии на выборах в муниципалитетах.
Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»».
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