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«Гонки по вертикали»: первые неожиданности выборов, битва за Гдов и скандал в благородном семействе

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы этого выпуска:

Первый тайм мы уже отыграли. Каковы итоги начального этапа сентябрьских выборов, кто из девяти партий-участниц преподнес главные неожиданности — и, казалось бы, причем тут следующая губернаторская кампания?

Битва за Гдов, или «Сами мы не местные». Кто может возглавить проблемный район без руля и ветрил?

«Позорище» с продолжением. Что происходит в областном отделении КПРФ и насколько велики тут репутационные потери от действий первых лиц обкома партии?

Стартуем с главной темы региональной политической жизни — муниципальных выборов. До голосования остается полтора месяца - напомню, 6, 7 и 8 сентября жители Псковской области будут избирать главу Гдовского района, депутата Псковской гордумы по округу №5, депутатов Собраний вновь образованных Плюсского, Дновского, Порховского, Усвятского, Бежаницкого муниципальных округов, а также ряда городских и сельских поселений. Всего проходят 13 избирательных кампаний, они постепенно набирают ход: на минувшей неделе завершился первый этап — выдвижение кандидатов. Подводя итог, прежде всего следует отметить, что это партийные выборы: из 339 выдвинутых кандидатов только четверо — самовыдвиженцы. Все остальные представляют политические объединения — а именно 9 партий: это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», «Яблоко», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина» и «Политическая партия социальной защиты». Как уже было сказано, коллективными усилиями парламентскими и малыми партиями выдвинуто более трехсот тридцати кандидатов. Кто-то из них по различным причинам может и не дойти до сентябрьского финиша, а вот новых лиц уже точно не появится. И значит, можно провести обзор заявившихся претендентов и сделать первые предварительные выводы.

Как и прогнозировала Псковская Лента Новостей, самая интересная кампания намечается в Гдове, где пройдут досрочные выборы главы района.

Напомню, избранный всего-то пару лет назад на пятилетний срок единоросс Алексей Васильев, задолго до истечения полномочий, весной 2024-го покинул пост. Необходимости организовывать досрочные выборы главы не было бы, пойди в Гдове по пути проведения муниципальной реформы, как это сделали в 2023-2024 годах жители более чем половины районов Псковской области - в этом случае модель управления и формирования органов МСУ меняется, и выбирать главу всенародно больше не надо — главу из числа участников конкурса назначают избранные депутаты. Реформу второй год проводит региональная власть, и муниципальные образования идут по уже проторенной дорожке.

- А как? А все так! (из фильма «Мусульманин»).

Действительно, у всех так. Однако инициированный властями процесс преобразований в Гдове был сорван — произошло это по ряду причин, в том числе из-за позиции представителей местных элит, ориентированных на бывших глав района Михаила Разумнова и Николая Миронова, а также солидаризировавшихся с ними яблочников, прежде всего — депутата районного собрания, фермера Александра Конашенкова. Очевидно, что власти в районе оказались не готовы к проведению избирательной кампании — свидетельств тому видим немало, начиная с того, что муниципалитетом не были выделены деньги на проведение выборов, и заканчивая тем, что традиционно слабое районное отделение «Единой России» не смогло выдвинуть из своих рядов кандидата, который устраивал бы и местных, и региональную власть. В итоге ЕР сделала ставку на человека из областного центра — депутата Псковской городской Думы, директора «Северо-Западной промышленной компании» Ивана Мешкова. Об этом Псковская Лента Новостей сообщила первой, еще до появления официальной информации. А на прошлой неделе в эфире «ПЛН FM» эту информацию подтвердил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

Александр Козловский, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»: В той ситуации, в которой там оказались жители, конечно, им не позавидуешь, но мы делаем всё для того, чтобы эти проблемы решить. Сейчас назначены выборы - мы определились с кандидатом, нас будет представлять там Иван Александрович Мешков, известный человек в Пскове. У него есть желание пойти на эти выборы. Они будут сложные, конечно — да, мы все это понимаем. Ну на самом деле мы лёгких выборов никогда там не ожидаем, мы всегда готовимся к борьбе, мы всегда готовимся к таким боевым действиям.

Причем, в плане ставки не на местного, гдовского, а на псковичей в этих, как было сформулировано, боевых действиях единороссы оказались отнюдь не оригинальны. Так поступило большинство партий, которые выдвинули в Гдовском районе своих кандидатов. Скажем, «Справедливая Россия — За правду» отправила в Гдов Игоря Иванова, депутата Пыталовского окружного собрания, казака, в свое время активиста общественной организации «Право на оружие».

- Ты как здесь оказался?

- Стреляли… (из фильма «Белое солнце пустыни»)

Партия «Новые люди» выдвинула в Гдове секретаря регионального отделения, бизнесмена, депутата Печорского окружного собрания Игоря Романова, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - замдиректора спортивной школы «Бригантина» Сергея Горячева, а «Родина» - руководителя реготделения партии Павла Бикташева. Местную прописку из кандидатов имеют всего трое: выдвинутая ЛДПР жительница деревни Быковщина фельдшер скорой помощи Сланцевской больницы Жанна Романчук, вернувшийся в 2024 году в Гдов и назначенный на должность начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ районной администрации Евгений Васильев («Яблоко») и кандидат от Партии социальной защиты, военнослужащий Дмитрий Поршнев. Интересно, что последний, в прошлом будучи помощником депутата от КПРФ, секретаря обкома Дмитрия Михайлова выдвигался на предыдущих выборах главы Гдовского района в 2022 году от компартии, однако затем в обкоме решили снять его кандидатуру в связи с некими нарушениями, допущенными кандидатом в ходе кампании по выборам депутатов областного Собрания в 2021 году. В итоге претендента от КПРФ на гдовских выборах тогда не было - как нет представителя КПРФ и сейчас: в обкоме решили не выдвигать своего кандидата.

Это выглядит странно и рождает вопрос: почему партия, продолжающая заявлять о себе как о главной оппозиционной силе, не участвует в выборах и не борется за власть в районе - даже тогда когда там царят разброд и шатания?

Таким образом, на выборы главы Гдовского района выдвинуты восемь кандидатов. В сравнении с обычным количеством участников муниципальных кампаний последних лет, это достаточно много. Впрочем, не следует исключать, что число добравшихся до финиша 6-8 сентября будет меньше — в том числе по причине снятия кандидатов по суду после жалоб их соперников. Выход на дистанцию известного «электорального киллера», экс-руководителя реготделения Партии роста Игоря Романова, ранее неоднократно торпедировавшего кандидатов от «Яблока» и подвергавшегося обвинениям в работе на подыгрыше у власти, не оставляет в этом сомнений. Кроме того, в качестве тарана могут выступить и некоторые другие кандидаты, мотивы выдвижения которых не вполне очевидны. Так или иначе, борьба на выборах в Гдовском районе обещает быть достаточно жесткой и конкурентной, чего мы в условиях наступления новой политической реальности и зачищенной поляны в последние годы в районах практически не видели.

- Что-то мне не нравится здешний режим. Чует моё сердце, что мы накануне грандиозного шухера (из фильма «Свадьба в Малиновке»).

В продолжение выборной темы — о кампании в областном центре. Напомню, необходимость в проведении досрочного голосования в пятом избирательном округе возникла из-за того, что избранная депутатом городской Думы в 2022 году управляющая областным отделением Социального фонда России Наталья Мельникова вернулась в областное Собрание депутатов — и принадлежавший ей мандат депутата гордумы стал вакантным. На довыборах партии выдвинули всего на одного кандидата меньше, чем в Гдовском районе — то есть семь человек. По итогам предварительного партийного голосования «Единая Россия» отправила на выборы главного режиссера Дома офицеров, организатора городских массовых мероприятий Анну Дмитриеву. КПРФ сделала ставку на ветерана Вооруженных сил, подполковника в отставке Ивана Гориславского, ранее участвовавшего в выборах от псковского «Яблока». ЛДПР представляет активист регионального отделения партии, экс-доверенное лицо Леонида Слуцкого на президентских выборах Владимир Ефимов. «Справедливая Россия — За правду» до последнего не могла определиться с кандидатом, в итоге отправила на предвыборную дистанцию члена партии Павла Сидорова, имеющего опыт участия в муниципальных выборах. У «Новых людей» и «Партии пенсионеров» в Пскове кандидаты те же, что и в Гдове — Игорь Романов и Сергей Горячев. От партии «Яблоко» выдвинут предприниматель Алексей Канищев. В настоящее время территориальные избирательные комиссии проводят проверку представленных кандидатами документов по разным направлениям: наличие двойного гражданства, судимости и т. д. У претендентов еще есть время представить документы на регистрацию.

К другим темам. Минувшая неделя ознаменовалась продолжением сразу двух сюжетов из жизни псковских коммунистов - во-первых, получила развитие многолетняя внутрипартийная полемика и борьба различных групп внутри обкома между собой и, во-вторых, дала новый поворот история с попыткой трудоустройства в особую экономическую зону «Моглино» секретаря обкома Дмитрия Михайлова.

Напомню, как сообщали обозреватели ПЛН, коммунист достаточно глупо подставился — при невыключенном микрофоне в день сессии в областном Собрании он напрашивался на работу в ОЭЗ «Моглино», просил чиновницу замолвить за него словечко и пояснял, что на парламентском часе оппозиционеры дали представителю правительства выдохнуть, не задавали каверзных вопросов. Так вот, на неделе член Псковского обкома КПРФ, бывший заместитель председателя областного Собрания депутатов Геннадий Бубнов и секретарь областного отделения партии Александр Ножка прокомментировали и этот эпизод, и действия руководства региональной организации коммунистов. Соответствующие заявления были сделаны в интервью радиостанции «ПЛН FM». Коммунисты резко осудили действия и заявления первого секретаря обкома партии Петра Алексеенко и руководителя фракции КПРФ в областном Собрании депутатов, секретаря обкома Дмитрия Михайлова. В частности, Геннадий Бубнов назвал позицию фракции компартии в областном Собрании депутатов при рассмотрении вопроса о деятельности ОЭЗ «Моглино» и последующие просьбы Дмитрия Михайлова о трудоустройстве в эту компанию позорищем.

Геннадий Бубнов, член Псковского обкома КПРФ: Я считаю, что это позорище. Это же дает основания, - что вот он внес и тут же торгуется за должность. Ну, это же позорище. И мы этого не скрываем. И мы будем требовать, что, конечно, должна быть партийная оценка обязательно этому делу. Мы, конечно, относимся негативно.

По словам ветерана компартии, «старая гвардия» переживает по этому поводу и осуждает такие действия. Он не сомневается, что оценку сложившейся ситуации, при которой КПРФ несет ощутимые репутационные потери, даст федеральное партийное руководство. Геннадий Бубнов также подверг критике, во-первых, решение Петра Алексеенко не комментировать в СМИ ситуацию, сложившуюся вокруг действий Дмитрия Михайлова, а, во-вторых, их заявления относительно того, кто будет занимать пост первого секретаря обкома КПРФ после отчетно-выборных мероприятий, запланированных на начало 2025 года. Александр Ножка заявил, что полностью солидарен с позицией однопартийца - мол, «неприятно и неловко». Секретарь обкома также негативно отозвался о нежелании первого Петра Алексеенко публично комментировать сложившуюся ситуацию. В целом коммунисты не скрывали своего отношения к действиям и заявлениям высокопоставленных однопартийцев.

- Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу! (из фильма «Мимино»)

Рассчитываю, что комментарий первого секретаря обкома мы все-таки услышим — причем, совсем скоро. Уже завтра — то есть в среду, 24 июля, «ПЛН» FM» проводит очередной круглый стол с участием руководителей региональных партий, к участию приглашен и лидер псковских коммунистов, так что у Петра Васильевича будет возможность прокомментировать ситуацию и помимо прочего дать ответ однопартийцам. Также к участию в круглом столе приглашены руководители региональных отделений ведущих партий.

Естественно, в центре нашего внимания будут муниципальные выборы — вместе подведем итоги первого этапа кампании, поговорим о потенциале команд кандидатов и значении выборов. Имея в виду еще и тот факт, что по итогам выборов в городах и районах формируется муниципальный фильтр на губернаторских выборах. Как мы помним, в прошлые годы оппозиционные партии не могли самостоятельно преодолеть этот барьер. Отчего одни были вынуждены договариваться с партией власти, у которой муниципальных депутатов и глав столько, что она готова поделиться с другими объединениями. Другие — как например, псковское «Яблоко» - не договаривались, отчего либо безуспешно пытались самостоятельно пройти муниципальный фильтр, либо просто отказывались от участия в кампании. Вот обо всем этом будем говорить завтра в прямом эфире. Начало в 13.05. Не пропустите!

На этом всё. Поздравляю вас с Днем Пскова и другими праздниками. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.