Политика

Блогер из Латвии приплыл с ребенком на плоту в Псковскую область и попросил политического убежища

Политический блогер из Латвии Станислав Букайнс запросил политическое убежище в России, сообщают «Известия» со ссылкой на его знакомого, научного сотрудника Института стран СНГ Руслана Панкратова.

По словам Панкратова, Букайнс пошел на серьезные риски, чтобы покинуть Латвию. Так, он спустился по воде на надувном плоту вместе со своей пятилетней дочерью Моникой. «Он действительно подвергался уголовному преследованию, это ни для кого не новость. Вопрос только в том, почему прямо сейчас и почему таким способом была пересечена граница. При наличии подписки о невыезде можно было выехать в соседнюю страну — в ту же Эстонию, Литву, Финляндию — и там пересечь границу», — цитируют «Известия» Панкратова.

Также собеседник «Известий» отметил, что латвийская служба безопасности могла распространить версию о похищении ребенка и разыскивать Букайнса на этом основании. Панкратов назвал сотрудников службы «абсолютно аморальными людьми».

Сообщение о том, что Букайнс с ребенком перешли границу России и оказались в Псковской области также появилось в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк. Она сообщила, что миграционная служба приняла ходатайство о признании его с дочерью беженцами.

По предварительным данным, мужчина говорил, что в Латвии ему грозит уголовное преследование за поездку в Россию, также его подозревают в шпионаже.