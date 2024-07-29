Завершён этап регистрации кандидатов на выборы депутата Псковской гордумы и главы Гдовского района

Завершён этап регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5 и на досрочных выборах главы Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.
На вакантный мандат Псковской гордумы претендуют семь человек:
Для участия в выборах главы Гдовского района зарегистрировано семь кандидатов:
Голосование (в том числе с использованием дистанционного электронного голосование) будет проходить 6, 7 и 8 сентября.