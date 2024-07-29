Политика

Завершён этап регистрации кандидатов на выборы депутата Псковской гордумы и главы Гдовского района

Завершён этап регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5 и на досрочных выборах главы Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

На вакантный мандат Псковской гордумы претендуют семь человек:

Иван Гориславский, КПРФ;

Сергей Горячев, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;

Анна Дмитриева, «Единая Россия»;

Владимир Ефимов, ЛДПР;

Алексей Канищев, «Яблоко»;

Игорь Романов, «Новые люди»;

Павел Сидоров, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Для участия в выборах главы Гдовского района зарегистрировано семь кандидатов:

Павел Бикташев, «Родина»;

Евгений Васильев, «Яблоко»;

Сергей Горячев, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;

Игорь Иванов, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»;

Иван Мешков, «Единая Россия»;

Игорь Романов, «Новые люди»;

Жанна Романчук, ЛДПР.

Голосование (в том числе с использованием дистанционного электронного голосование) будет проходить 6, 7 и 8 сентября.