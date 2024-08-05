Политика

Книга рекордов Рейтингомера. Первая пятилетка

Салют! Здесь Господин Рейтингомер, я вас категорически приветствую и поздравляю. С чем? Нашему проекту исполняется пять лет. Считаю, это общий праздник — редакции, читателей и тех четырехсот публичных персон, которые за минувшую пятилетку попадали в двести с лишним еженедельных обозрений. Знаю, кто-то этому радовался как ребенок - даже, бывало, просил обратить на него внимание и одарить плюсом, а кого-то (и таких, кажется, большинство) оценки Рейтингомера бесили, бесят и наверняка будут бесить. Чиновники приходят и уходят, а ваш покорный слуга — комментатор и правдоруб - продолжает гнуть свою линию, раскладывать всё по полочкам и раздавать всем сестрам по серьгам.

По случаю пятилетия сегодня у нас будет не обычный обзор за неделю, а сводный рейтинг за все годы. Объективный показатель — частоту попадания в обозрения мы помножили на оценки за все годы и поделили на крайне субъективное восприятие всей пятилетки для той или иной персоны. Как заведено, начнем с минусов.

В минусе

Галерею аутсайдеров и лузеров открывает экс-заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий. Он и в прежние времена то и дело залетал на минусы, а в этом году — в связи с арестом и обвинениями в коррупционных преступлениях — стабильно получал самые низкие оценки.

В итоге ставим бывшему чиновнику минус 4,7 и объявляем антилидером рейтинга.

В упорной борьбе Грацкому удалось обойти на 0,2 балла еще одного «бывшего» - экс-руководителя регионального отделения партии «Родина» Константина Вилкова, которого сейчас если и вспоминают, то только из-за судебной саги, связанной с обвинениями в организации проституции и вымогательстве, и приговора к четырем годам заключения.

Минус 4,3 — это показатель Александра Баранова, в свое время возглавлявшего Пушкиногорский район, но затем ставшего фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и вынужденно покинувшего кресло. В 2022-м Баранов стал у нас антилидером года.

В целом главы муниципальных образований не раз становились антилидерами рейтинга в командном зачете.

И неудивительно, что в пятерке аутсайдеров с показателем минус 4,2 еще один бывший глава района — Палкинского — Евгений Седов. Он был признан виновным в покушении на мошенничество и превышении должностных полномочий, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы, однако затем заменил его на принудительные работы.

Кстати, Евгений Седов был главным антилидером списка Рейтингомера в 2021-м, а пару лет спустя это непочетное звание присудили Сергею Грахову, до недавнего времени — главе областного комитета по ЖКХ и строительству.

Мы его неоднократно критиковали за результаты работы – и уже в этом году он покинул пост. Показатель отставника — минус 3,8; на три десятых меньше — у Александра Васильева, экс-депутата Госдумы, несостоявшегося изобретателя грибоискателя и главного антилидера нашего рейтинга в уже далеком 2020-м.

Все эти примеры могут служить иллюстрацией к давно зафиксированной тенденции: оценивает Рейтингомер действующих чиновников и политиков — тех, кто в силе и при полномочиях, ставит им свои минусы, а потом - бац! - слетают эти крепыши со своих должностей, переходят в категорию лузеров.

Таких примеров за годы существования нашего проекта наберется уже несколько десятков, от экс-председателя горспорткомитета Пскова Александра Гаврилова и до недавних пор руководителя ОЭЗ «Моглино» Антона Яковлева до бывшего вице-губернатора Осипова. А вот его сменщик на «расстрельной должности» Игорь Шатурный пока держится — хотя и регулярно попадает на зубок Рейтингомеру, его показатель минус 3,3. Почти столько же — 3,2 у экс-главы Новоржевского района, яблочницы Софьи Пугачевой.

Следом с показателем -2,7 идет бывший советник губернатора по СМИ Антон Сергеев, который запомнился нелепыми реакциями на оценки Рейтингомера - постоянно публично комментировал, оправдывался, пытался сделать вид, что его совершенно не волнуют «эти цифирки и минусики» и при этом неделя за неделей в эфире СМИ государственного медиахолдинга вступал в заочную полемику с Рейтингомером.

Далее в итоговом рейтинге — ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина. В обзоры она попадала и с плюсами, и с минусами, то есть когда есть за что — мы хвалим, когда видим негатив — ставим отрицательную оценку. В итоге выводим в дневнике ректора минус 2,5.

Заместитель губернатора по экономике в «шапке-невидимке» Нинель Салагаева получает в сводном рейтинге минус два.

У признанного Минюстом иностранным агентом, зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* минус 1,8 — и тут следует отметить, что в первые годы реализации нашего проекта яблочник входил в число самых активных персон, ставил рекорды по количеству попаданий в еженедельные обзоры — причем получал даже +5, когда в 2019-м кандидаты от партии выиграли выборы в нескольких районах. Однако этот период остался в прошлом — в условиях наступления новой политической реальности Господину Рейтингомеру приходится в основном реагировать на такие информационные поводы, как признание яблочника иноагентом, присуждение ему штрафа за дискредитацию ВС РФ и потеря поста председателя в региональном отделении партии.

-1,6 ставим директору государственного медиахолдинга Ирине Федоровой — за неэффективные траты госпредприятия и огромное количество ошибок на страницах подконтрольных власти СМИ.

Секретарь обкома КПРФ Дмитрий Михайлов, в прежние годы набиравший очки и укреплявший позиции по внутрипартийной борьбе, в последнее время только теряет и попадает в скандальные ситуации из-за своих необдуманных заявлений. Как следствие — оценка -1,2.

По сути дела слившийся из публичной политической жизни Олег Брячак получает минус 0,8. Отказ от участия в выборах и безудержное славословие в адрес губернатора — это не те действия, которые способны принести плюс лидеру отделения вроде как оппозиционной партии.

На нуле

Прежде чем мы перейдем к положительным оценкам, пара слов о тех, кто заслужил ноль. Это с недавних пор однопартийцы — свежеиспеченный секретарь регионального отделения «Новых людей» Игорь Романов и депутат областного Собрания от этой партии Андрей Маковский. Внимательно наблюдаем за происходящим в этом тандеме «заклятых друзей», пока ставим нейтральную оценку.

В плюсе

+ 0,7 заработал глава администрации Великих лук Андрей Беляев. В прошлом году всё в карьере муниципального управленца висело на волоске, после начальственной критики был риск расставания с креслом сити-менеджера, но затем губернатор сменил гнев на милость и господин Беляев отыграл очки.

Чуть выше, имея оценку плюс 0,9, расположился депутат областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук. За последние годы он укрепил позиции в партии и занял пост председателя ее регионального отделения, хотя, конечно, по части активности и ораторского мастерства он пока заметно уступает предшественнику.

+ 1,1 получает первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат регионального парламента Петр Алексеенко, который, кстати, второй год подряд входит в число лидеров рейтинга по частоте попадания в обзоры. Да, не всегда оценки положительные - обком продолжает чудить, но в целом лидер псковских коммунистов оказался в плюсе. Правда, уступил здесь своему извечному оппоненту — региональному координатору ЛДПР, депутату областного Собрания Антону Минакову. Активность последнего принесла ему +1,6 в рейтинге за пятилетку.

Как знают постоянные читатели ПЛН, в нашем рейтинге присутствуют не только политики, но и представители других сфер.

Вот одна из них — деятель культуры, директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова - заслужила +2,2. И тут нелишне отметить превращение нашего главного музея в постоянного поставщика ярких информационных поводов, а также центр притяжения для горожан и многочисленных гостей Пскова.

+2,5 ставим депутату Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия» и председателю Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александру Борисову. Высокая положительная оценка объясняется его активностью как по линии парламентской работы, так и благодаря мероприятиям под эгидой РВИО.

Плюс три заработал глава Великих Лук Николай Козловский, несмотря ни на что сохраняющий позиции в южной столице региона. Практически такой же результат, +3,1, у его коллеги — главы Пскова Бориса Елкина. Отметим, что член команды Михаила Ведерникова в 2022-м, в год выборов депутатов гордумы, победил в нашей номинации «Самая активная персона» (попадал в рейтинги аж 17 раз).

+3,3 — показатель первого заместителя губернатора Веры Емельяновой — одной из немногих региональных персон, которая за эти пять лет бывала на разных полюсах рейтинга — получала -5, но гораздо чаще - максимально высокую оценку.

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский получает +3,5. Объяснение — как в работе самого парламентария, так и в результатах партии власти на выборах в нашем регионе.

Обзор Рейтингомера за пять лет завершает группа персон с наиболее высоким итоговым баллом.

Топ-5 открывает председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Выставляя ему +4,1, отмечаем не только профессиональные качества «главного по выборам», но также его открытость в отношениях со СМИ и активную просветительскую деятельность, в орбиту которой вовлечены самые разные категории граждан — от руководителей региональных отделений партий до самых молодых избирателей.

+4,5 получает председатель Псковского областного Собрания депутатов, один из самых влиятельных и авторитетных политиков региона Александр Котов.

В тройке лидеров — тот самый «псковский триумвират» в составе бывшего митрополита Тихона (ныне главы Крымской митрополии), экс-сенатора от Псковской области, бывшего секретаря Генсовета «Единой России», Андрея Турчака (в июне 2024-го назначен президентом врио главы Республики Алтай) и губернатора Михаила Ведерникова. Итоговые оценки в топ-3 от 4,8 до 5.

Полагаю, что в следующую пятилетку кому-либо из участников нашего рейтинга будет очень сложно повторить этот показатель. И уж точно, с учетом озвученных изменений и других обстоятельств, состав лидеров в нашем рейтинге в будущем станет другим. Тем интереснее будет наблюдать за происходящим в общественно-политической жизни Псковской области. Этим Господин Рейтингомер и продолжит заниматься. Следующее еженедельное обозрение выйдет уже в следующий понедельник. А на сегодня это всё. Всем пока!

В качестве иллюстраций использованы фотографии из архива Псковской Ленты Новостей и рисунки юной художницы - читательницы ПЛН

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов