Политика

Отказ ТИК Плюсского района в проведении референдума признали законным

ТИК Плюсского района отказала инициативной группе в проведении референдума. Псковский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на решение Стругокрасненского районного суда, который отказал в признании незаконным постановления об отказе в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд признал, что Территориальная избирательная комиссия Плюсского района правомерно отказала в регистрации инициативной группы.

Причиной отказа стало не соответствие указанных в ходатайстве о регистрации личных данных некоторых членов инициативной группы представленным сведениям.