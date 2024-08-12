Политика

Дмитрий Хритоненков: Главный капитал любой страны – это человек

Главный капитал любой страны – это человек. Об этом экс-полномочный представитель президента России в Псковской области Дмитрий Хритоненков заявил во время круглого стола «25 лет эпохи Владимира Путина», который проходил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 14 августа.

«Мы пришли к тому, к чему приходит весь мир. Мне очень не нравится чисто технократический подход к делам. Сейчас нужно следовать методичке, идет уменьшение роли творческих людей. Мне это не нравится. Главный капитал любой страны – это человек. Этот капитал нужно беречь и помогать людям развиваться, а не подражать другим, не лучшим мировым практиками. Мы видим, что у нас есть пути к исправлению некоторых ошибок. Мы идем, и все-таки я считаю, что мы идем и развиваемся, а не отстаем. И наряду с недостатками есть и преимущества», – сказал Дмитрий Хритоненков.

Президента страны Владимира Путина гость студии назвал одним из самых талантливых лидеров в мире на сегодняшний день.

«Есть, с кем сравнивать, даже если посмотреть на лидеров других сверхдержав. Он достоин глубокого уважения», – заключил Дмитрий Хритоненков.