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Политика

В прямом эфире радио «ПЛН FM» круглый стол: 25 лет эпохи Владимира Путина. ВИДЕО

14.08.2024 19:36|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию видеозапись круглого стола «25 лет эпохи Владимира Путина», который прошел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 августа. 

Ровно четверть века назад, в августе 1999-го, произошли события, которые во многом предопределили ход политических и общественных процессов в России на десятилетия вперед. Во-первых, главой правительства стал Владимир Путин, которого президент Борис Ельцин представил как своего преемника - и спустя несколько месяцев Владимир Владимирович стал исполняющим обязанности главы государства, а затем победил на выборах. Во-вторых, 25 лет назад стартовал процесс партстроительства — под парламентские выборы 1999 года в Кремле начали создавать движение «Единство», которое затем, после объединения с «Отечеством» и «Всей Россией», превратилось в «Единую Россию» - партию власти, которая многие годы доминирует и является проводником курса действующего президента. 

О том, как 25 лет назад всё начиналось, какой путь пройден страной и нашим регионом, что изменилось — мы обсудили со свидетелями и участниками тех событий в августе 99-го:  

  • Елена Александровна Косенкова, экс-депутат областного Собрания, директор Псковской швейной фабрики «Славянка».
  • Виктор Васильевич Антонов, действующий региональный парламентарий, в прошлом депутат Верховного совета РСФСР и Государственной Думы России.
  • Дмитрий Константинович Хритоненков, экс-полномочный представитель президента России в Псковской области. 

Ведущий - главный редактор ПЛН Александр Савенко. 

Теги: #Путин #круглый стол
Источник: Псковская Лента Новостей
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