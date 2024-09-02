Политика

Более 8 тысяч человек проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области в первый день голосования

8 318 человек проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области в первый день голосования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избиркоме.

Проголосовало очно на участках 5 609 человек — 9,7%. С помощью дистанционного электронного голосования проголосовало 2 709 человек — 65%.

Всего проголосовало 8 318 человек — 14,4%.

Численность избирателей, включенных в списки — 57 735 человек (без учёта ДЭГ).

Голосование в трехдневном формате стартовало на муниципальных выборах в Псковской области сегодня, 6 сентября, в 8:00. Трехдневное голосование проходит на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, а также на досрочных выборах главы Гдовского района, выборах депутатов Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва.