Политика

Петр Алексеенко: КПРФ свою работу в ходе этой выборной кампании признает неудовлетворительной

Партия коммунистов свою работу в ходе этой выборной кампании признала неудовлетворительной. Об этом первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко заявил во время круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Только что завершилось заседание бюро областного комитета КПРФ. Подвели итоги выборов, проанализировали допущенные ошибки, свою работу в ходе этой выборной кампании признали неудовлетворительной. Основные причины — как всегда: мы опаздываем, тянем до последнего подбор кандидатов и другие вопросы», – сказал Петр Алексеенко.

Он уточнил, что партия также не всегда отслеживает изменения выборных процессов, как в документации, так и в самом ходе подачи документов.

«Эти вопросы будем решать. В тех кампаниях, в которых мы участвовали полноценно, это и Бежаницкий район, и Опочецкий муниципальный округ, мы заняли второе место, как обычно, и имеем по два депутата. В целом мы потеряли шесть депутатских мест в районах, где проходили выборы. Считаю, что и по городу Пскова неплохо выступили. К тому же, у нас по области явка ниже, чем в среднем по России. Считаю, что многие наши избиратели проголосовали ногами, они не видели, за кого можно голосовать. Но на будущее, конечно, будем работать. Принято решение уже сейчас начинать подготовку к следующим выборам», — добавил Петр Алексеенко.

Замечаний к избирательному процессу у КПРФ нет. «И даже сегодня принято решение наградить почетной грамотой председателя Порховской территориальной районной комиссии», – заключил Петр Алексеенко.

С результатами выборов можно ознакомиться по ссылке ниже.