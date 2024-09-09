Петр Алексеенко: КПРФ свою работу в ходе этой выборной кампании признает неудовлетворительной

Партия коммунистов свою работу в ходе этой выборной кампании признала неудовлетворительной. Об этом первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко заявил во время круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Только что завершилось заседание бюро областного комитета КПРФ. Подвели итоги выборов, проанализировали допущенные ошибки, свою работу в ходе этой выборной кампании признали неудовлетворительной. Основные причины — как всегда: мы опаздываем, тянем до последнего подбор кандидатов и другие вопросы», – сказал Петр Алексеенко.
Он уточнил, что партия также не всегда отслеживает изменения выборных процессов, как в документации, так и в самом ходе подачи документов.
Замечаний к избирательному процессу у КПРФ нет. «И даже сегодня принято решение наградить почетной грамотой председателя Порховской территориальной районной комиссии», – заключил Петр Алексеенко.
С результатами выборов можно ознакомиться по ссылке ниже.