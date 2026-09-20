Центр наблюдения обеспечивает открытость выборов - депутат Госдумы

Депутат Государственной Думы Александр Козловский посетил Центр общественного наблюдения за выборами на территории Псковской области. Здесь в режиме реального времени каждый желающий может увидеть работу 211 избирательного участка региона, всего же в дни голосования 567 участков. Об этом депутат пишет в мессенджере «Макс».
Фото: Александр Козловский / «Макс»
Центр работает во все дни голосования с 8:00 до 20:00. Он располагается в здании областного совета профессиональных союзов на Советской, 15 (второй этаж).
Голосование завершится в 20.00. В эти дни жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Также проходят три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.
Пресс-портреты