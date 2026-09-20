Центр наблюдения обеспечивает открытость выборов - депутат Госдумы

Депутат Государственной Думы Александр Козловский посетил Центр общественного наблюдения за выборами на территории Псковской области. Здесь в режиме реального времени каждый желающий может увидеть работу 211 избирательного участка региона, всего же в дни голосования 567 участков. Об этом депутат пишет в мессенджере «Макс».

Фото: Александр Козловский / «Макс»

«Есть возможность понаблюдать за тем, как происходит процесс голосования и какова явка, в том числе по ДЭГ. Как рассказал руководитель центра, председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов, на карте сообщений можно будет увидеть любой избирательный участок страны. Кроме того, посетителям Центра доступны сообщения в Центральной избирательной комиссии и избирательной комиссии Псковской области», - пишет Александр Козловский.

Центр работает во все дни голосования с 8:00 до 20:00. Он располагается в здании областного совета профессиональных союзов на Советской, 15 (второй этаж).

Голосование завершится в 20.00. В эти дни жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Также проходят три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.