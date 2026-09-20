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В поезде, в кафе и на участке — как голосуют члены молодёжного парламента Псковской области

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Члены молодёжного парламента при Законодательном Собрании Псковской области не остаются в стороне и принимают участие в выборах, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном парламенте.

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

Каждый использует удобный для себя формат: кто-то голосует дистанционно – в поезде по дороге домой или в кафе за чашкой кофе, кто-то традиционно приходит на избирательный участок вместе с родными и близкими.

 
«Главное — каждый выражает свою гражданскую позицию!» - отметили в региональном парламенте.

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В эти дни жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Также проходят три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.

Голосование завершится в 20.00 20 сентября. 

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