Александр Козловский и Антон Мороз проверили организацию голосования на УИКах

В финальный день выборов депутат Государственной Думы Александр Козловский и депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз посетили избирательные участки. Об этом депутаты пишут в мессенджере «Макс».

Фото: Александр Козловский / «Макс»

Депутат Государственной Думы Александр Козловский вместе с главой Псковского округа Натальей Фёдоровой ознакомился с организацией голосования на УИК №169 в Черехе и пообщался с членами комиссии.

«Все необходимые процедуры соблюдаются, участок работает в штатном режиме», - сообщил Александр Козловский.

Фото: Антон Мороз / «Макс»

«С супругой и детьми объезжаем избирательные участки: атмосфера доброжелательная, обстановка спокойная, псковичи достаточно активно голосуют», - пишет Антон Мороз

Как рассказал депутат, в ходе посещения УИКов дети с любопытством наблюдали за процессом организации голосования. Особенно интересно было младшей дочери, она охотно поучаствовала в детском голосовании, пройдя весь путь избирателя – от заполнения бюллетеня до опускания его в урну. «На мой взгляд, прекрасная идея облизбиркома для воспитания будущих поколений избирателей», - комментирует Антон Мороз.

Голосование завершится в 20.00. В эти дни жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Также проходят три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.