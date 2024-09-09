Политика

Александр Козловский: Дмитрий Медведев – выдающийся политик

Депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский опубликовал в соцсетях поздравление ко дню рождения третьего президента России, бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, занимающего ныне пост председателя «Единой России» и заместителя председателя Совета Безопасности.

«Дмитрий Анатольевич является не только выдающимся политиком, но и примером идеального партийного лидера, - отметил Александр Козловский. - Его вклад в развитие «Единой России» неоценим, а принципиальность в работе на благо россиян и решимость в принятии сложных решений служат ярким примером для всех нас».

Депутат пожелал Дмитрию Медведеву крепкого здоровья, поддержки единомышленников и соратников, новых успехов в государственном служении.

Дмитрий Медведев родился в Ленинграде в 1965 году в семье профессора технологического института и преподавательницы пединститута имени Герцена. Выпускник юрфака ЛГУ. Преподавал право на родном факультете. Работал в команде мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в одно время с нынешним президентом России Владимиром Путиным. С 1999-го года перешел на работу в Москве по приглашению Владимира Путина. Путь в верхних эшелонах власти начинал с должности заместителя руководителя аппарата правительства. Возглавлял совет директоров «Газпрома». Руководил администрацией президента. Был первым зампредом правительства. В 2008 году выиграл выборы президента с результатом 70,28% голосов. На посту оставался один срок.

Псковскую область посещал в 2007 году в статусе первого вице-премьера, тогда главной темой визита стало развитие сельского хозяйства.

Первый вице-премьер Дмитрий Медведев и губернатор Михаил Кузнецов во время посещения свинофермы.

Также приезжал в регион в 2016 году. Будучи премьер-министром (занял этот пост в 2012 году после окончания президентского срока, кресло уступил в 2020-м году нынешнему премьеру Михаилу Мишустину).

Премьер-министр Дмитрий Медведев и губернатор Андрей Турчак.

В 2016 году основными темами визита являлось создание нового онкодиспансера и строительство северного автомобильного обхода вокруг областного центра.

Смотрите также Медведев считает необходимым уменьшить разрыв между уровнем социально-экономического развития регионов

Смотрите также Дмитрий Медведев оценил готовность Псковского онкодиспансера к открытию