Политика

Дмитрий Медведев: У «Единой России» почти 90 тысяч «первичек» по всей стране

У «Единой России» почти 90 тысяч «первичек» по всей стране. Численность членов партии превышает 2,6 миллиона человек, отметил председатель партии Дмитрий Медведев на первом Совете первичных отделений «Единой России». Об этом сообщается в Telegram-канале Псковского регионального отделения партии.

Фото: «Единая Россия»

«Задача "первичек" "Единой России" - не только реализовывать большие замыслы партии, решения президента, но и бороться с недостатками», - заметил Дмитрий Медведев.

Любая идеология бессмысленна, если она не претворяется в жизнь и не соответствует достигнутым результатам, подчеркнул председатель «Единой России».

«Чего бы мы хорошего ни говорили, какие бы решения ни принимали, если непосредственно на земле в ходе работы первичных партийных организаций люди сталкиваются совершенно с другим, это создаёт репутацию партии. Если они видят, что наши партийные установки, наша народная программа находят воплощение в муниципалитетах, районах, регионе, значит, это правильная идеология и честная партийная позиция», - заключил он.