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Политика

«Дневной дозор»: Есть ли в современной России место для политической сатиры?

26.09.2024 17:27|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему уместности политической сатиры в современном мире. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Фото: Telegram-канал центральной лиги КВН «Нева»

На прошлой неделе интернет-пространство пронзила новость: Comedy Club закрывают, 20 сентября состоится прощальный выпуск! Поклонники популярного шоу начали рвать на себе волосы: о нет, как же так — закрываться после 19 лет успешного существования? Многие воспринимали Comedy Club как олицетворение начала новой эпохи в юморе на российском телевидении. О причинах закрытия на тот момент не сообщалось, и у некоторых неравнодушных появилось подозрение, что все лучшие комики разъехались, а смешно шутить в нашей стране стало небезопасно. Ведь, если посмотреть, некоторые юмористы, которых еще недавно разрывали на части, чтобы пригласить на статусные мероприятия, сегодня объявлены иноагентами. Кто-то из них покинул страну, а тех, кто остался, уже особо никуда не зовут. 

Но вся эта история с закрытием Comedy Club оказалась всего-навсего хитрым, но далеко не новым ходом, чтобы еще раз привлечь внимание к шоу. По факту же его просто ждет обновление: «Прощай, старый Comedy Club… Здравствуй новый, 20-й, сезон!» - произнес во время «прощального» выпуска комик Павел Воля. Так или иначе, это несостоявшееся закрытие шоу послужило для нас отправной точкой, чтобы порассуждать вот о чем.

В последние годы комедийные шоу постепенно уходят с телеканалов, а политическая сатира исчезла вообще. Нет у нас больше программ из разряда «Кукол», где обшучивались острые темы актуальной российской политики. Практически ушли политические шутки и из КВН. Даже в советское время издавались политические фельетоны, тот же журнал «Крокодил», а сегодня за политические шуточки, особенно в адрес представителей власти, можно схлопотать статью или стать иноагентом. И уж тем более нельзя иронизировать над первым лицом страны, хотя про Бориса Ельцина в 90-е — начале 2000-х не шутил только ленивый. В свое время анекдоты про первого всенародно избранного президента России печатались и в «Псковской правде». А теперь все это под запретом, идет процесс сакрализации власти — на нее можно только молиться - иронизировать запрещено. А если уж так хочется, то делай это молча. Есть ли этому явлению объективные объяснения - спецоперация, например? Не является ли опасной тенденция, когда власть не терпит шуток в свой адрес? Должно ли быть в современной России место для политической сатиры? Или «не время улыбаться», шутить опасно для здоровья? Об этом — в программе «Дневной дозор». 

Шутить в нашей страны не запрещено, в том числе и на политические темы — пожалуйста, шутите, отмечает актер, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. Если уж на то пошло, тот же КВНщик, резидент Comedy Club Дмитрий Грачев очень неплохо живет, и никто его никуда не посадил за пародии на Владимира Путина. Ошибочно думать, что политическая сатира в России искореняется под угрозой запретов и преследований, полагает депутат, - просто время сейчас не то. 

«Может быть, время немного диктует те ситуации, когда, как говорится, не время. Но я бы не связывал это с тем, что это запрещено и преследуется силовыми структурами. Если походить по просторам интернета, и в КВН проходят такие шутки, и на различных каналах, и на радиоволнах, поэтому я на это так не смотрю. Что касается фельетонов, там, наверное, ситуация погрустнее. Может быть, это просто не мода и, может быть, завтра это станет модно и мы будем восхищаться, потешаться, улыбаться. Мы же говорим про шутки, они не должны превращаться в какой-то сарказм. И должны быть понятны, доступны».

«Ого, а так можно было?» - удивился известный псковский стендапер, директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин, пересматривая недавно старый выпуск КВН с шутками про перестройку. Теперь такого нет, сложно не согласиться с тем, что политическая сатира в России исчезает. Ее «плавненько искореняют», и этот процесс длится уже несколько десятков лет, отмечает он.

«На самом деле, не вижу в этом ничего плохого. Наоборот, наверное, даже больше плюсов в том, что она исчезает. И уже народ понимает, что здесь мы можем шутить, здесь не можем шутить. Немножко это все дело у нас регламентируется. Потому что если дать полную свободу, то потом о последствиях можно будет пожалеть. В принципе есть много других тем для юмора. Народ уже, мне кажется, от этого отвык. Сейчас любая политическая шутка, даже самая безобидная, будет восприниматься как шок, потому что раньше был жанр политических анекдотов, были журналы, КВН. И даже у меня сейчас такие шутки по перестройку, которые там были, вызывают эмоцию: "Ого, а так можно было?" Сейчас этого нет, но я считаю, что это правильно».

К лагерю тех, кто не считает опасным снижение градуса критичности в отношении власти и государственной политики, относится политолог Евгений Минченко. Минимизация политической сатиры объясняется объективными причинами — спецоперацией и противостоянием России с Западом. Иначе говоря, не время для шуток, подчеркивает он.

«Я думаю, что логична, конечно, в ситуации СВО минимизация критики в адрес властей. Ну а политическая сатира про оппозицию выглядела бы достаточно странно. Поэтому я думаю, что в целом сам по себе снижающийся градус критичности влияет на низкую востребованность этого жанра. Я думаю, что скорее влияет ситуация, чем появление каких-то санкций или закона об оскорблении, "двушечку" (два года лишения свободы - ред.) можно получить и так далее. Я думаю, что да, это влияет, но основное - это изменение климата в обществе, связанного с противостоянием Западу и со специальной военной операцией».

Между тем, бард, председатель регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания Артур Гайдук отмечает, что тенденция закручивания гаек и минимизации политической сатиры возникла уже давно. Просто она обострилась на фоне спецоперации. И чем дальше, тем сильнее эти гайки будут закручиваться. 

«Если вы застали советские времена, то даже в то время оставляли некие клапаны, через которые можно было сбрасывать пар, то есть определенная политическая сатира была даже тогда. Сейчас "закручивание гаек". К чему это приведет? Посмотрим. Главное, чтобы давление пара не превысило определенное критическое значение».

Место для политической сатиры должно быть всегда. Если ее нет, значит страна скатывается в сторону тоталитаризма и диктатуры. И сегодня такая тенденция уже есть, убежден музыкальный блогер ПЛН FM Николай Рассадин, который спел в нашей студии не один десяток острых песен собственного сочинения.  

«Власть делает все, чтобы исключить политическую сатиру из жизни общества. Ведется сакрализация государственных людей, в частности президента. Хотя, с моей точки зрения, президент - это такой же чиновник, как и любой другой, но наделенный большей властью. Как только приходим к тому, что критиковать, посмеиваться, шутить по поводу той или иной личности нельзя - это называется культ личности. К чему приводят такие вещи? Мы прекрасно знаем, на себе это испытали, так сказать, на своей коже, на своей шкуре. Я приведу в пример, когда царю Александру, портреты которого вешали в питейных заведениях, донесли, что некий солдат, напившись в лодке, в сторону портрета самодержца высказался критично, он сказал: "Передайте этому солдату, что он сам дурак, а впредь запрещаю вешать свои портреты в питейных заведениях».

Спрос рождает предложение — вот где надо искать причину того, что политической сатиры на телеканалах и творческих площадках стало меньше, полагает кинорежиссер, директор - худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев. Дело тут не в запретах и не в закручивании гаек, а в том, что время меняется, а вместе с ним и сознание людей. И сейчас им не нужны политические шутки и куклы, высмеивающие действия политиков. Сам же Дмитрий Месхиев полагает, что политическая сатира должна быть, но в разумных пределах. 

«Политическая сатира должна быть, конечно. Но она должна быть все-таки, с моей точки зрения, корректной, скажем так, по отношению к политическим лидерам. Понимаете, какая ситуация, самое простое - это посмеяться над чем-то, особенно над какими-то беззащитными и святыми вещами. Мне кажется, что не то даже не время, а просто это не нужно людям, потому что, когда программа "Куклы" была, ее смотрели, а сейчас она, наверно, уже никому не нужна, и никто ее смотреть не будет. Я думаю, что в этом дело, а в целом какая-то политическая сатира все равно есть, она присутствует. Просто юмор стал иным, он стал менее политизированным, и я считаю, что это хорошо».

Как вице-спикера Псковского областного Собрания, в прошлом КВНщика и социолога Виктора Остренко учили в студенческие годы на социологическом факультете, сатира — это зеркало, в котором мы можем увидеть и себя, и наше общество. Она подталкивает нас к осознанию той или иной проблемы, к ее решению. Поэтому сатира с годами не теряет своей актуальности. Главное — не забывать про чувство меры. 

«Сатира - это своего рода инструмент, который стимулирует к изменениям. Он, кстати говоря, был прекрасен в формате советского киножурнала "Фитиль", там все его персонажи были собирательным образом недостатков и недочетов, существующих на то время в действительности, а сюжеты были не персонифицированы, поэтому не имели за собой негативного фона какого-то. В современном мире это часто называется буллингом. Поэтому в большей степени это социальное явление. Именно в такой форме сатирические произведения, конечно же, способны повлиять и на поведение, и на точку зрения людей в широком понимании, можно сказать, и общества в целом. Именно поэтому сатира остается необходимой, актуальной в современном обществе. Главное - понимать, что красные линии существуют, и нужно осознавать также персональную ответственность за те действия, которые совершает автор этих сатир».

Мнения наших сегодняшних экспертов разделились. Одни считают минимизацию политической сатиры тревожным симптомом тоталитаризма власти, другие полагают, что это наоборот логично - времена сейчас не те, чтобы шутить про президента и госполитику — идет конфронтация России с Западом и спецоперация… А есть и те, кто считает, что политическая сатира просто вышла из моды. Трудно с этим не согласиться, учитывая, что за последние десятилетия телевидение совершило огромный скачок в развитии и нагенерило много новых форматов программ. С другой стороны, все федеральные телеканалы в последние годы насквозь пропитаны политическими (не юмористическими!!!) ток-шоу.  Может быть, люди просто устали от политики и хотят, чтобы ее не было хотя бы на уровне юмора? 

Татьяна Иванова 

Теги: #КВН #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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