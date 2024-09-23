«Дневной дозор»: Есть ли в современной России место для политической сатиры?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему уместности политической сатиры в современном мире. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Фото: Telegram-канал центральной лиги КВН «Нева»
На прошлой неделе интернет-пространство пронзила новость: Comedy Club закрывают, 20 сентября состоится прощальный выпуск! Поклонники популярного шоу начали рвать на себе волосы: о нет, как же так — закрываться после 19 лет успешного существования? Многие воспринимали Comedy Club как олицетворение начала новой эпохи в юморе на российском телевидении. О причинах закрытия на тот момент не сообщалось, и у некоторых неравнодушных появилось подозрение, что все лучшие комики разъехались, а смешно шутить в нашей стране стало небезопасно. Ведь, если посмотреть, некоторые юмористы, которых еще недавно разрывали на части, чтобы пригласить на статусные мероприятия, сегодня объявлены иноагентами. Кто-то из них покинул страну, а тех, кто остался, уже особо никуда не зовут.
Но вся эта история с закрытием Comedy Club оказалась всего-навсего хитрым, но далеко не новым ходом, чтобы еще раз привлечь внимание к шоу. По факту же его просто ждет обновление: «Прощай, старый Comedy Club… Здравствуй новый, 20-й, сезон!» - произнес во время «прощального» выпуска комик Павел Воля. Так или иначе, это несостоявшееся закрытие шоу послужило для нас отправной точкой, чтобы порассуждать вот о чем.
В последние годы комедийные шоу постепенно уходят с телеканалов, а политическая сатира исчезла вообще. Нет у нас больше программ из разряда «Кукол», где обшучивались острые темы актуальной российской политики. Практически ушли политические шутки и из КВН. Даже в советское время издавались политические фельетоны, тот же журнал «Крокодил», а сегодня за политические шуточки, особенно в адрес представителей власти, можно схлопотать статью или стать иноагентом. И уж тем более нельзя иронизировать над первым лицом страны, хотя про Бориса Ельцина в 90-е — начале 2000-х не шутил только ленивый. В свое время анекдоты про первого всенародно избранного президента России печатались и в «Псковской правде». А теперь все это под запретом, идет процесс сакрализации власти — на нее можно только молиться - иронизировать запрещено. А если уж так хочется, то делай это молча. Есть ли этому явлению объективные объяснения - спецоперация, например? Не является ли опасной тенденция, когда власть не терпит шуток в свой адрес? Должно ли быть в современной России место для политической сатиры? Или «не время улыбаться», шутить опасно для здоровья? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Шутить в нашей страны не запрещено, в том числе и на политические темы — пожалуйста, шутите, отмечает актер, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. Если уж на то пошло, тот же КВНщик, резидент Comedy Club Дмитрий Грачев очень неплохо живет, и никто его никуда не посадил за пародии на Владимира Путина. Ошибочно думать, что политическая сатира в России искореняется под угрозой запретов и преследований, полагает депутат, - просто время сейчас не то.
«Ого, а так можно было?» - удивился известный псковский стендапер, директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин, пересматривая недавно старый выпуск КВН с шутками про перестройку. Теперь такого нет, сложно не согласиться с тем, что политическая сатира в России исчезает. Ее «плавненько искореняют», и этот процесс длится уже несколько десятков лет, отмечает он.
К лагерю тех, кто не считает опасным снижение градуса критичности в отношении власти и государственной политики, относится политолог Евгений Минченко. Минимизация политической сатиры объясняется объективными причинами — спецоперацией и противостоянием России с Западом. Иначе говоря, не время для шуток, подчеркивает он.
Между тем, бард, председатель регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Собрания Артур Гайдук отмечает, что тенденция закручивания гаек и минимизации политической сатиры возникла уже давно. Просто она обострилась на фоне спецоперации. И чем дальше, тем сильнее эти гайки будут закручиваться.
Место для политической сатиры должно быть всегда. Если ее нет, значит страна скатывается в сторону тоталитаризма и диктатуры. И сегодня такая тенденция уже есть, убежден музыкальный блогер ПЛН FM Николай Рассадин, который спел в нашей студии не один десяток острых песен собственного сочинения.
Спрос рождает предложение — вот где надо искать причину того, что политической сатиры на телеканалах и творческих площадках стало меньше, полагает кинорежиссер, директор - худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев. Дело тут не в запретах и не в закручивании гаек, а в том, что время меняется, а вместе с ним и сознание людей. И сейчас им не нужны политические шутки и куклы, высмеивающие действия политиков. Сам же Дмитрий Месхиев полагает, что политическая сатира должна быть, но в разумных пределах.
Как вице-спикера Псковского областного Собрания, в прошлом КВНщика и социолога Виктора Остренко учили в студенческие годы на социологическом факультете, сатира — это зеркало, в котором мы можем увидеть и себя, и наше общество. Она подталкивает нас к осознанию той или иной проблемы, к ее решению. Поэтому сатира с годами не теряет своей актуальности. Главное — не забывать про чувство меры.
Мнения наших сегодняшних экспертов разделились. Одни считают минимизацию политической сатиры тревожным симптомом тоталитаризма власти, другие полагают, что это наоборот логично - времена сейчас не те, чтобы шутить про президента и госполитику — идет конфронтация России с Западом и спецоперация… А есть и те, кто считает, что политическая сатира просто вышла из моды. Трудно с этим не согласиться, учитывая, что за последние десятилетия телевидение совершило огромный скачок в развитии и нагенерило много новых форматов программ. С другой стороны, все федеральные телеканалы в последние годы насквозь пропитаны политическими (не юмористическими!!!) ток-шоу. Может быть, люди просто устали от политики и хотят, чтобы ее не было хотя бы на уровне юмора?
Татьяна Иванова