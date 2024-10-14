Политика

Кандидатуру на пост сенатора внесли в бюллетень для тайного голосования на внеочередной сессии областного Собрания

Кандидатуру управляющего отделением Социального фонда России по Псковской области Натальи Мельниковой внесли в бюллетень для тайного голосования для замещения должности члена Совета Федерации - представителя от Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с внеочередной сессии Псковского областного Собрания 15 октября.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Ранее кандидатуру Натальи Мельниковой внёс на рассмотрение депутатского корпуса для назначения на должность сенатора Российской Федерации от законодательного органа председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов 8 октября. Одновременно спикер подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии. Накануне президиум регионального политсовета «Единой России» направил кандидатуру на согласование президиума Генсовета партии.

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Наталья Мельникова родилась в Пскове. В 1999 году окончила Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности «Технология машиностроения», а в 2003-м - Санкт-Петербургский государственный политехнический институт по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». С 1999 года работает в системе Пенсионного фонда России. С 2016 по 2021 год являлась депутатом Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва, избрана по единому избирательному округу от партии «Единая Россия». Без отрыва от основной деятельности работала заместителем председателя комитета по труду и социальной политике. В 2022 году была избрана депутатом Псковской городской Думы по избирательному округу №5. В декабре 2023 года вернулась в областное Собрание депутатов, получив ставший вакантным после досрочного прекращения полномочий Олега Грицаева мандат депутата по единому избирательному округу от партии «Единая Россия». Входит в состав комитета по законодательству и местному самоуправлению. Работает в Собрании без отрыва от основной деятельности. Является членом фракции партии «Единая Россия».

Награждена нагрудным знаком «Отличник Пенсионного фонда Российской Федерации», почетными грамотами Пенсионного фонда РФ, Псковского областного Собрания депутатов, Министерства здравоохранения и социального развития РФ и грамотой губернатора Псковской области.

Напомним, необходимость в избрании нового сенатора возникла в связи с назначением на должность временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай Андрея Турчака, с 2017 по 2024 год представлявшего Псковскую область в Совете Федерации. 3 октября Андрей Турчак вступил в должность главы Республики Алтай.