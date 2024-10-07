Александр Котов внёс на рассмотрение Собрания кандидатуру сенатора

Кандидатуру управляющего отделением СФР по Псковской области Натальи Мельниковой внёс на рассмотрение депутатского корпуса для назначения на должность сенатора Российской Федерации от законодательного органа председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Одновременно спикер подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии, на которой этот вопрос будет рассмотрен. Накануне региональный политсовет «Единой России» направил кандидатуру на согласование президиума Генсовета партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном Собрании депутатов.
Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания
Спикер напомнил, что по итогам дней Псковской области в Совете Федерации сенаторы приняли постановление. «Вместе с Алексеем Наумцом Наталья Мельникова будет следить за исполнением всех пунктов этого документа. Вместе с правительством Псковской области, с областным Собранием у нас должна получиться хорошая командная работа, нацеленная на результат», - отметил председатель регионального парламента.
Спикер обратил внимание, что два сенатора, представляющие субъект в Совете Федерации, смогут решать проблемы по направлениям, очень значимым для Псковской области, где проживает немало семей военнослужащих и людей старшего поколения.
Депутаты соберутся на внеочередную сессию 15 октября, решение будет принято тайным голосованием. Заседание пройдёт в зале Псковского областного Собрания.