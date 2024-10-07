Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Фермерство по любви
Объекты агротуризма
Чехов в гостях у Гельдта
Господин Рейтингомер
Встречаем Новый год в ресторане «Гельдт»
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
карта отдыха и туризма
Репортаж За достойный труд
Кружки и секции для детей
Лонгрид мифы о молоке
Муниципальная реформа 2.0: впереди большая работа
нейросетевой Пушкин
Первый урожай черной смородины
 
 
 
ещё Политика 07.10.2024 17:590 Рейтингомер: суд над Грацким, ускорение от Бастрыкина и дело Шлосберга* 08.10.2024 10:260 Александр Котов внёс на рассмотрение Собрания кандидатуру сенатора 07.10.2024 20:030 Рейтингомер: суд над Грацким, ускорение от Бастрыкина и дело Шлосберга*. ВИДЕО 07.10.2024 17:590 Рейтингомер: суд над Грацким, ускорение от Бастрыкина и дело Шлосберга* 07.10.2024 13:012 Стало известно, кого могут делегировать в Совет Федерации от Псковской области вместо Андрея Турчака 07.10.2024 11:510 Николай Чувайлов переизбран первым секретарем Великолукского горкома КПРФ
 
 
 
Самое популярное 07.10.2024 09:300 Труп женщины нашли во дворе на Рижском проспекте в Пскове 02.10.2024 09:4511 В квартире псковского яблочника Льва Шлосберга* проходит обыск 03.10.2024 11:313 Экс-замглавы администрации Пскова Александр Грацкий частично признал вину 07.10.2024 13:012 Стало известно, кого могут делегировать в Совет Федерации от Псковской области вместо Андрея Турчака 03.10.2024 15:4816 Псковская область показала наихудшие показатели по приросту населения
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Александр Котов внёс на рассмотрение Собрания кандидатуру сенатора

08.10.2024 10:26|ПсковКомментариев: 0

Кандидатуру управляющего отделением СФР по Псковской области Натальи Мельниковой внёс на рассмотрение депутатского корпуса для назначения на должность сенатора Российской Федерации от законодательного органа председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Одновременно спикер подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии, на которой этот вопрос будет рассмотрен. Накануне региональный политсовет «Единой России» направил кандидатуру на согласование президиума Генсовета партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном Собрании депутатов. 

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Считаем, что человек, который имеет большой опыт работы в социальной службе, достоин представлять Псковскую область в верхней палате российской парламента. Наталья Мельникова имеет большой практический опыт работы в регионе, хорошо ориентируется в вопросах социальной политики и, безусловно, сможет принести пользу при разработке законопроектов в Совете Федерации. Это с одной стороны. С другой стороны, Наталья Геннадьевна в целом погружена в проблематику нашего региона, знает, какие у нас есть трудности, при решении которых требуется помощь со стороны федеральных органов власти. Уверен, она сможет эффективно работать в Совете Федерации», - прокомментировал выдвижение кандидатуры Александр Котов.

Спикер напомнил, что по итогам дней Псковской области в Совете Федерации сенаторы приняли постановление. «Вместе с Алексеем Наумцом Наталья Мельникова будет следить за исполнением всех пунктов этого документа. Вместе с правительством Псковской области, с областным Собранием у нас должна получиться хорошая командная работа, нацеленная на результат», - отметил председатель регионального парламента.

Спикер обратил внимание, что два сенатора, представляющие субъект в Совете Федерации, смогут решать проблемы по направлениям, очень значимым для Псковской области, где проживает немало семей военнослужащих и людей старшего поколения.

«Социальная поддержка жителей всегда имела очень важное значение, мы нацелены на то, чтобы она была адресной, чтобы регион оказывал её тем, кто более всего в ней нуждается, находится в затруднительном положении. В случае назначения Натальи Мельниковой на эту должность два наших сенатора смогут курировать большой фронт работы в Совете Федерации, поднимать важные вопросы и добиваться их решения. Наталья Мельникова – достойная кандидатура, думаю, что нас не подведёт», - подчеркнул Александр Котов.

Депутаты соберутся на внеочередную сессию 15 октября, решение будет принято тайным голосованием. Заседание пройдёт в зале Псковского областного Собрания.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Мельникова Наталья Геннадьевна Депутат Псковской городской Думы по округу №5, управляющая отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области
Теги: #Собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?
В опросе приняло участие 39 человек
08.10.2024, 11:210 Т1 Иннотех автоматизирует управление командировками 08.10.2024, 11:150 Лисицу заметили псковичи вблизи Ольгинской набережной 08.10.2024, 11:080 «Беседка»: Всемирный день действий «За достойный труд» в Пскове 08.10.2024, 11:060 До +13 градусов и порывистый ветер прогнозируют в Псковской области 9 октября
08.10.2024, 10:541 Средняя пенсия по старости вырастет до 24 тысяч рублей в 2025 году 08.10.2024, 10:490 Горячее водоснабжение восстановили в общежитии в Великих Луках благодаря прокурору 08.10.2024, 10:410 День создания СОБР отмечают росгвардейцы 8 октября 08.10.2024, 10:300 Первое комплексное исследование вредных выбросов провели в Москве
08.10.2024, 10:260 Александр Котов внёс на рассмотрение Собрания кандидатуру сенатора 08.10.2024, 10:210 Псковичи могут посетить «Вселенную Пушкина» в библиотеке Курбатова 08.10.2024, 10:180 Директором псковского филиала Россельхозбанка стала Анна Тарасенко 08.10.2024, 10:120 Подросток ушел из дома и пропал в деревне Родина Псковского района
08.10.2024, 10:070 Киберпреступники нашли новый способ обмана блогеров в РФ 08.10.2024, 09:540 Город Дно утратил статус самого матерящегося в России 08.10.2024, 09:500 Очередное ДТП произошло в Пскове на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной. ВИДЕО 08.10.2024, 09:460 На маломерных судах в Псковской области с начала года выявили свыше 230 нарушений 
08.10.2024, 09:340 Пенсионер насмерть сбил женщину в куньинской деревне Жижица 08.10.2024, 09:310 Житель Великих Лук угрожал приезжим винтовкой и попадет под суд 08.10.2024, 09:150 Мошенники звонят от имени ФОМС, сообщая о перевыпуске полиса 08.10.2024, 09:000 Оплата топлива в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть» полностью перейдет в режим постоплаты
08.10.2024, 08:455 «Не замерзнет»: в Пскове водитель автобуса №51 закрыл двери перед 12-летним мальчиком и уехал 08.10.2024, 08:300 Лауреат международных конкурсов Екатерина Табакова исполнит органные шедевры в Печорах 08.10.2024, 08:150 В Госдуме рассказали, кому проиндексируют зарплаты в 2025 году 08.10.2024, 07:570 День работников дополнительного образования в России отметят 8 октября
07.10.2024, 22:580 Полиция назвала цель следственного эксперимента в Пскове с перекрытием улицы 07.10.2024, 22:000 Как не терять деньги на ставках в букмекерских конторах, ответил эксперт 07.10.2024, 21:400 Информацию о спортивной деятельности псковичи могут узнать из госпабликов 07.10.2024, 21:200 Почти 130 индивидуальным предпринимателям в Псковской области выплатили пособия по нетрудоспособности
07.10.2024, 21:120 Движение на улице Инженерной в Пскове было временно перекрыто 07.10.2024, 21:000 Псковичей приглашают принять участие в новом сезоне национальной премии «Наш вклад» 07.10.2024, 20:400 Псковские курсанты отрабатывали действия при тушении общежития 07.10.2024, 20:211 О работе президента и службе протокола узнали псковские школьники
07.10.2024, 20:200 17 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю 07.10.2024, 20:100 Молодые музыканты Псковской области могут поучаствовать во всероссийском конкурсе 07.10.2024, 20:030 Рейтингомер: суд над Грацким, ускорение от Бастрыкина и дело Шлосберга*. ВИДЕО 07.10.2024, 20:020 Скорость движения ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 8 октября
07.10.2024, 20:000 Почти 40% псковичей видят в деньгах свободу – опрос 07.10.2024, 19:420 В налоговой напомнили, как изменить некорректные данные в личном кабинете 07.10.2024, 19:400 Создать проект обновления центральной площади Пустошки предлагают студентам 07.10.2024, 19:350 В Середкинской колонии провели учения по освобождению заложников
07.10.2024, 19:350 На первенстве по рукопашному бою в Пскове разыграли 25 комплектов наград 07.10.2024, 19:250 Псковские спортсменки завоевали серебро и бронзу на соревнованиях в Туле 07.10.2024, 19:200 Кардиолог из Пскова выступила на российском национальном конгрессе 07.10.2024, 19:100 Восемь псковичей лишились доступа к аккаунтам на сайте «Госуслуги» из-за действий мошенников
07.10.2024, 19:060 Пять столкнувшихся автомобилей затрудняют движение на улице Труда 07.10.2024, 19:050 Зарплаты псковских врачей за год выросли на 7% - аналитики 07.10.2024, 19:000 Более 19 тонн бразильских лаймов не прошли контроль на госгранице в Себежском районе 07.10.2024, 18:500 Проект «ТОПовый десант» стартовал в Пскове
07.10.2024, 18:410 Онлайн-брифинг о перспективах развития агротуризма в Псковской области. ВИДЕО 07.10.2024, 18:400 Нетрезвого петербуржца за рулем Ford остановили в поселке Локня 07.10.2024, 18:390 Заезд молодых любителей истории пройдет в Печорах 07.10.2024, 18:380 Стартовал прием заявок для участия в работе зоны фудкорта на псковском фестивале «Добрый рок»
07.10.2024, 18:350 Женщина с сожителем напала на полицейских в Пустошкинском районе 07.10.2024, 18:340 Шахматист Абдулаев в очередной раз стал чемпионом Пскова по блицу среди ветеранов 07.10.2024, 18:330 За достойный труд 07.10.2024, 18:240 Псковский теннисист занял 3 место на «Кубке Нордман»
07.10.2024, 18:241 «Постскриптум»: Обыски у Шлосберга*, отопительный сезон, готовность экотехнопарка и необходимость МРОТ. ВИДЕО 07.10.2024, 18:160 Большинство респондентов ПЛН выступают против отмены 11-летнего обучения в школе 07.10.2024, 18:120 Начались работы по восстановлению усадьбы Строганова в порховской деревне Волышово 07.10.2024, 18:070 «Сельхозпроизводство или аттракцион для гостей?»: эксперт рассказала, чего больше в агротуризме
07.10.2024, 17:590 Рейтингомер: суд над Грацким, ускорение от Бастрыкина и дело Шлосберга* 07.10.2024, 17:500 День действий «За достойный труд» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 07.10.2024, 17:470 Печорский район лидируют по количеству объектов сельского туризма 07.10.2024, 17:430 Уголовное дело возбудили в Великих Луках из-за повреждения автомобиля
07.10.2024, 17:420 «Великий, могучий»: Использование интернет-сокращений в живой речи - норм? ВИДЕО 07.10.2024, 17:410 Псковская команда «Бригантина» победила в турнире по волейболу в Себеже 07.10.2024, 17:400 «Дневной дозор»: Реформаторский зуд в образовании 07.10.2024, 17:291 Две школы в Пскове перешли на дистанционное обучение из-за пневмонии
07.10.2024, 17:240 Более четырех миллионов рублей лишились псковичи после общения с мошенниками 07.10.2024, 17:180 «Беседка»: Спортивный феномен Великих Лук. ВИДЕО 07.10.2024, 17:080 Гранты Минсельхоза на реализацию проектов в сфере сельского туризма получили шесть псковских фермеров 07.10.2024, 17:010 О пользе фиджитал-спорта для детей рассказал глава псковского клуба единоборств
07.10.2024, 16:530 Псковский музей приглашает детей на изучение пейзажного жанра 07.10.2024, 16:390 Врачебные династии чествовали в Пскове 07.10.2024, 16:290 Дновец и псковичка подозреваются в фиктивной регистрации граждан Таджикистана 07.10.2024, 16:160 Вспотевшие против замерзших
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru