Политика

Александр Котов внёс на рассмотрение Собрания кандидатуру сенатора

Кандидатуру управляющего отделением СФР по Псковской области Натальи Мельниковой внёс на рассмотрение депутатского корпуса для назначения на должность сенатора Российской Федерации от законодательного органа председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Одновременно спикер подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии, на которой этот вопрос будет рассмотрен. Накануне региональный политсовет «Единой России» направил кандидатуру на согласование президиума Генсовета партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном Собрании депутатов.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Считаем, что человек, который имеет большой опыт работы в социальной службе, достоин представлять Псковскую область в верхней палате российской парламента. Наталья Мельникова имеет большой практический опыт работы в регионе, хорошо ориентируется в вопросах социальной политики и, безусловно, сможет принести пользу при разработке законопроектов в Совете Федерации. Это с одной стороны. С другой стороны, Наталья Геннадьевна в целом погружена в проблематику нашего региона, знает, какие у нас есть трудности, при решении которых требуется помощь со стороны федеральных органов власти. Уверен, она сможет эффективно работать в Совете Федерации», - прокомментировал выдвижение кандидатуры Александр Котов.

Спикер напомнил, что по итогам дней Псковской области в Совете Федерации сенаторы приняли постановление. «Вместе с Алексеем Наумцом Наталья Мельникова будет следить за исполнением всех пунктов этого документа. Вместе с правительством Псковской области, с областным Собранием у нас должна получиться хорошая командная работа, нацеленная на результат», - отметил председатель регионального парламента.

Спикер обратил внимание, что два сенатора, представляющие субъект в Совете Федерации, смогут решать проблемы по направлениям, очень значимым для Псковской области, где проживает немало семей военнослужащих и людей старшего поколения.

«Социальная поддержка жителей всегда имела очень важное значение, мы нацелены на то, чтобы она была адресной, чтобы регион оказывал её тем, кто более всего в ней нуждается, находится в затруднительном положении. В случае назначения Натальи Мельниковой на эту должность два наших сенатора смогут курировать большой фронт работы в Совете Федерации, поднимать важные вопросы и добиваться их решения. Наталья Мельникова – достойная кандидатура, думаю, что нас не подведёт», - подчеркнул Александр Котов.

Депутаты соберутся на внеочередную сессию 15 октября, решение будет принято тайным голосованием. Заседание пройдёт в зале Псковского областного Собрания.