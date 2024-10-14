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Политика

Олег Брячак пожелал Наталье Мельниковой не отставать от своего предшественника в Совфеде

15.10.2024 14:48|ПсковКомментариев: 1

Фракция «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Псковском областном Собрании будет поддерживать Наталью Мельникову на посту сенатора Российской Федерации от Псковской области. Об этом сообщил лидер фракции Олег Брячак на внеочередной сессии регионального парламента 15 октября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Фракция "Справедливая Россия" поддержит Наталью Геннадьевну на этом ответственном посту», - сказал Олег Брячак.

Фракция надеется, продолжил депутат, что деятельность Натальи Мельниковой будет направлена на благо как Псковской области, так и всей страны. 

«Единственное, что я хотел бы еще от себя лично добавить: ваш предшественник в Совете Федерации (Андрей Турчак - ред.), конечно же, обладал мощнейшим административным ресурсом и достаточно много очень серьезных вопросов решал для нашего региона. У меня просьба к вам - не отставать от вашего предшественника», - заключил Олег Брячак. 

Он добавил, что Натальи Мельниковой необходимо быть такой же эффективной в этом отношении, стараться привлекать финансы в Псковский регион. «Привлекать какие-то программы, чтобы у нас развивались спорт, медицина, образование. Одним словом: желаю вам плодотворной работы», - подытожил депутат.

Напомним, необходимость в избрании нового сенатора возникла в связи с назначением на должность временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай Андрея Турчака, с 2017 по 2024 год представлявшего Псковскую область в Совете Федерации. 3 октября Андрей Турчак вступил в должность главы Республики Алтай. 

На внеочередной сессии Наталью Мельникову избрали сенатором от Псковской области. Ее кандидатуру поддержали по итогам тайного голосования. Вторым сенатором от Псковской области является Алексей Наумец.

Пресс-портрет
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковского областного Собрания
Теги: #псковское областное собрание #Справедливая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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